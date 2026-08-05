Μίλαν - Ίντερ 1-1: Ισοπαλία στο φιλικό ντέρμπι του Μιλάνου
Ισόπαλο το φιλικό ντέρμπι του Μιλάνου! Μίλαν και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στην Αυστραλία, σε φιλική αναμέτρηση που κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Φράνκο Μπαρέζι.
Ροσονέρι και Νερατζούρι μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους σε Ιταλία και Ευρώπη ενόψει της σεζόν 2026-27 και διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε ένα δυνατό φιλικό τεστ στο Περθ της Αυστραλίας.
Κίβου και Αμορίμ δοκίμασαν διάφορες τακτικές και πρόσωπα προκειμένου να δουν την ετοιμότητα των ομάδων τους. Η Ίντερ προηγήθηκε με τον Ντιμάρκο στο 53' μετά από ασίστ του Μπαρέλα και ο Νκουνκού στο 84ο λεπτό από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍 𝐆𝐄𝐓 𝐀 𝐋𝐀𝐓𝐄 𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐀𝐒 𝐌𝐎𝐃𝐑𝐈𝐂 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐒 𝐇𝐈𝐒 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍 🔴🔙— 433 (@433) August 5, 2026
40 years old, and still with so much love for the game. Captain Luka Modrić is still playing like he's in his younger years. 👏
Federico Dimarco gave Inter the lead, continuing his… pic.twitter.com/0uOFp7ICpH
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