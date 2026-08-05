Μίλαν και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 σε φιλικό που διεξήχθη στο Optus Stadium της Αυστραλίας, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας.

Ισόπαλο το φιλικό ντέρμπι του Μιλάνου! Μίλαν και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στην Αυστραλία, σε φιλική αναμέτρηση που κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Φράνκο Μπαρέζι.

Ροσονέρι και Νερατζούρι μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους σε Ιταλία και Ευρώπη ενόψει της σεζόν 2026-27 και διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε ένα δυνατό φιλικό τεστ στο Περθ της Αυστραλίας.

Κίβου και Αμορίμ δοκίμασαν διάφορες τακτικές και πρόσωπα προκειμένου να δουν την ετοιμότητα των ομάδων τους. Η Ίντερ προηγήθηκε με τον Ντιμάρκο στο 53' μετά από ασίστ του Μπαρέλα και ο Νκουνκού στο 84ο λεπτό από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 1-1.