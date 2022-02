Αταλάντα: «Δεν πρόκειται να υπογράψουμε τους Ντιέγκο Κόστα και Πελέ»

Κατηγορηματική διάψευση της Αταλάντα για τα δημοσιεύματα που τη συνδέουν με τους Ντιέγκο Κόστα και Γκρατσιάνο Πελέ, με τους Μπεργκαμάσκι να τα χαρακτηρίζουν «fake news».

Τέλος στα σενάρια που την ήθελαν να ασχολείται με τις περιπτώσεις των Ντιέγκο Κόστα και Γκρατσιάνο Πελέ έβαλε η Αταλάντα. Παρά τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με τις επιλογές που εξετάζουν οι Μπεργκαμάσκι για τη γραμμή κρούσης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ντουβάν Ζαπάτα, οι Ιταλοί ξεδιάλυναν το τοπίο και θέλησαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Μαρίνο, τέτοιου είδους ειδήσεις πρόκειται για «fake news», μιας και στο Μπέργκαμο δεν έχουν καμία απολύτως πρόθεση να κινηθούν στο άμεσο μέλλον για τους Ντιέγκο Κόστα και Πελέ.

«Υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τον Ντιέγκο Κόστα. Είναι καθαρή φαντασία. Δεν πρόκειται να υπογράψουμε ούτε τον Ντιέγκο Κόστα ούτε τον Γκρατσιάνο Πελέ μετά τον τραυματισμό του Ζαπάτα» ήταν τα λόγια του.

Diego Costa's still available as free agent. He's not joining Atalanta as club director Marino confirms: "There are fake news around [about Diego Costa]. It's pure fantasy". 🇧🇷 #transfers



"We're not signing Diego Costa or Graziano Pellé after Duván Zapata injury", he told Dazn.