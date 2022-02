Η Αταλάντα εξετάζει την αγορά των ελεύθερων για την απόκτηση αντικαταστάτη του Ντουβάν Ζαπάτα, με την περίπτωση του Ντιέγκο Κόστα να πέφτει στο «τραπέζι».

Σοβαρό είναι το πρόβλημα στη γραμμή κρούσης της Αταλάντα, καθώς ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του βασικού του σέντερ φορ και πρώτου σκόρερ της ομάδας του, Ντουβάν Ζαπάτα μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής σεζόν, μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Κάλιαρι.

Ο Κολομβιανός επιθετικός προσέφερε 12 γκολ και 7 ασίστ σε 23 παιχνίδια με τους «Μπεργαμάσκι», με αθροιστικά 1.681 αγωνιστικά λεπτά και η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού ψάχνεται στην αγορά των ελεύθερων για κάποια ενδιαφέρουσε περίπτωση στράικερ.

O Γκρατσιάνο Πελέ προτάθηκε, όμως η περίπτωση του δεν προχώρησε, ενώ εσχάτως αυτοπροτάθηκε ο Ντιέγκο Κόστα. Ο πρώην επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Τσέλσι βρέθηκε κοντά στη Σαλερνιτάνα, όμως εν τέλει δεν έκλεισε το deal και παραμένει ελεύθερος στην αγορά, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Βραζιλίας με την Ατλέτικο Μινέιρο.

Η περίπτωση του πολύπειρου Ισπανοβραζιλιάνου φορ εξετάζεται, όμως ο τεχνικός της Αταλάντα εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Αξίζει να επισημάνουμε πως αν οι «Μπεργαμάσκι» προχωρήσουν την περίπτωση του Κόστα ή οποιουδήποτε άλλου ελεύθερου φορ, ο ποδοσφαιριστής θα είναι διαθέσιμος μόνο για τη Serie A, καθώς η ομάδα έχει δηλώσει τις αλλαγές της στην ευρωπαϊκή της λίστα.

