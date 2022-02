Ασχημα τα νέα για την Αταλάντα, η οποία θα αναγκαστεί να στερηθεί τις υπηρεσίες του Ντουβάν Ζαπάτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο επιθετικός της Αταλάντα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον αγώνα με την Κάλιαρι και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι έγινε αποκόλληση τένοντα στον προσαγωγό.

Ετσι θα αναγκαστεί να απουσιάσει από τα δυο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, ενώ δεν αποκλείεται να μείνει εκτός και για το υπόλοιπο της σεζόν.

Στην Αταλάντα είναι σε «αναμμένα κάρβουνα» σχετικά με την κατάσταση του Κολομβιανού, ο οποίος έχει μεταβεί στην Φινλανδία, προκειμένου να τον δει ειδικός γιατρός, ο οποίος θα είναι αυτός που θα κρίνει και πόσο σοβαρή είναι η ζημιά που έχει υποστεί στον τένοντα.

Πάντως ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η επιστροφή του Ντουβάν Ζαπάτα στα γήπεδα υπολογίζεται στα μέσα καλοκαιριού. Γι' αυτό και οι «μπεργκαμάσκι» έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απόκτηση ενός επιθετικού στην αγορά των ελευθέρων, ώστε να πλαισιώσει τους Μουριέλ και Μίραντσουκ.

Duvan Zapata is flying to Finland for a specialist consultation, so surgery could round off a remarkable few months that saw the Atalanta striker close to Newcastle United and hit by repeated problems https://t.co/eWtF1xkhfl #Atalanta #NUFC #Colombia