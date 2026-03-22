Serie A: Φτιάχνει σερί η Λάτσιο, ορθοπόδησε η Αταλάντα
Την τρίτη της νίκη στη σειρά πανηγύρισε η Λάτσιο, η οποία συνεχίζει την αναρρίχηση στη βαθμολογία της Serie A. Αυτή τη φορά οι Λατσιάλι υπέταξαν και τη Μπολόνια, επικρατώντας 2-0 και την προσπέρασαν στη βαθμολογία για να ανέβουν στην 8η θέση.
Αφού οι Ροσομπλού δεν κατάφεραν να προηγηθούν με χαμένο πέναλτι του Ορσολίνι στο 51΄, οι Ρωμαίοι κατάφεραν να φέρουν στα μέτρα τους το ματς στα τελευταία λεπτά. Αρχικά στο 72΄ο Τέιλορ άνοιξε το σκορ, ενώ ο ίδιος παίκτης δέκα λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Την ίδια ώρα η Αταλάντα επέστρεψε στις νίκες, αφού λύγισε με 1-0 τη Βερόνα και πλησίασε τις ευρωπαϊκές θέσεις από το -1. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Τζαπακόστα στο 36΄.
