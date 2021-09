Γιουβέντους: Επιστρέφουν μετά την διακοπή Ντιμπάλα και Μοράτα (pic & vids)

Ατυχοι στάθηκαν οι Πάουλο Ντιμπάλα και Άλβαρο Μοράτα, καθώς η επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση εκτιμάται μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.

Ο Αργεντινός επιθετικός των «μπιανκονέρι» άνοιξε το σκορ απέναντι στην Σαμπντόρια, αλλά λίγα λεπτά αργότερα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει με δάκρυα στα μάτια, από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού που αποκόμισε. Από την πλευρά του, ο Άλβαρο Μοράτα αντικαταστάθηκε λίγο πριν το φινάλε, αφού ένιωσε κι αυτός ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο ότι ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα στερηθεί τις υπηρεσίες τους στο κρίσιμο παιχνίδι με την Τσέλσι, για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι Ντιμπάλα και Μοράτα ενδέχεται να επιστρέψουν μετά την διακοπή του ιταλικού πρωταθλήματος κι έτσι ο Ιταλός τεχνικός δεν μπορεί να τους υπολογίζει ούτε και για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τορίνο (02/10).

