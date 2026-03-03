Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα η Γιουβέντους έχει σημειώσει στο μπλοκάκι της τα ονομάτα των Τζολάκη και Μουζακίτη.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Μίρκο Ντι Νατάλε επανήλθε με νέα δημοσίευση έπειτα από όσα είχε γράψει για το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Κωνσταντή Τζολάκη, τονίζοντας πως στην λίστα της «μεγάλης κυρίας» έχει μπει πλέον και το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη.

Επεσήμανε πως οι Ιταλοί παρακολούθησαν τόσο τα δύο ματς με τη Λεβερκούζεν για το Champions League όσο κι εκείνο του πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες για να τσεκάρουν τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων».

Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ σημειώνει πως η κοστολόγηση που υπάρχει για τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές από τους Πειραιώτες ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ., υποστηρίζοντας ότι η τιμή του Έλληνα κίπερ είναι στα 25 εκατ. ενώ του Έλληνα χαφ στα 30.

Η πραγματικότητα είναι πως ο Ολυμπιακός προσμένει σαφώς περισσότερα λεφτά για τον Μουζακίτη απ' όσα γράφουν οι Ιταλοί, αφού τον κοστολογεί με 40 και πλέον εκατομμύρια ευρώ.