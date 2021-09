Γιουβέντους - Σαμπντόρια 3-2: Αγχωτική νίκη, ανησυχία για Ντιμπάλα (pics & vids)

Η Γιουβέντους, αν και τα βρήκε σκούρα, τελικά επικράτησε με 3-2 της Σαμπντόρια και πέτυχε την δεύτερη της συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Ανησυχία στις τάξεις των «μπιανκονέρι» για τον τραυματισμό του Ντιμπάλα, ενόψει Τσέλσι.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Γιουβέντους, καθώς με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών, κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Πάουλο Ντιμπάλα. Ο Άλεξ Σάντρο έβγαλε τη σέντρα, ο Λοκατέλι έστρωσε στον Αργεντινό άσο και αυτός εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Αουντέρο!

Μετά το 1-0, η «Γηραιά Κυρία» συνέχισε την ασφυκτική της πίεση, προκειμένου να φτάσει και σε δεύτερο τέρμα, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, το πλασέ του Κιέζα στο 12’ και του Μοράτα στο 14’ δεν κατέληξαν στην αντίπαλη εστία. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος συμπλήρωσε 400 αγώνες στους πάγκους της Serie A, είδε τον Πάουλο Ντιμπάλα να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο 22’.

Ο σκόρερ της αναμέτρησης, σφάδαζε από πόνους στο αριστερό του πόδι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια, με δάκρυα στα μάτια. Κι όλα αυτά λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση με την Τσέλσι (29/09, 22:00) στο Τορίνο, για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.



Dybala left the pitch in tears following an injury minutes after giving Juve the lead 😢



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/HKXG20cCWG