Γιουβέντους: Η στιγμή που ο Ντιμπάλα αποχωρεί με δάκρυα στα μάτια (pics & vid)

Ανησυχία κι αγωνία επικρατεί στις τάξεις της Γιουβέντους, μετά τον τραυματισμό του Πάουλο Ντιμπάλα στον αγώνα με την Σαμπντόρια.

Ο 27χρονος επιθετικός, σφάδαζε από πόνους στο αριστερό του πόδι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει στο 21' στην αναμέτρηση με την Σαμπντόρια για τα αποδυτήρια, με δάκρυα στα μάτια.

Λίγο νωρίτερα πάντως και συγκεκριμένα με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών. ο Ντιμπάλα πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ με σουτ εκτός περιοχής.

Στην Γιουβέντους πλέον βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα για την κατάσταση του Αργεντινού άσου, καθώς την Τετάρτη (29/09, 22:00) η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League και ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα περιμένει να δει αν θα μπορεί να τον υπολογίζει στα πλάνα του.

10' Paulo Dybala scores brilliant goal to give Juventus the lead vs Sampdoria ⚽️



22' Paulo Dybala limps off injured 🤕



Juve play Chelsea in the Champions League on Wednesday 😬 pic.twitter.com/nwhAfvKVQi — Goal (@goal) September 26, 2021

Dybala left the pitch in tears following an injury minutes after giving Juve the lead 😢



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/HKXG20cCWG