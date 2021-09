Γιουβέντους: Χωρίς Ντιμπάλα και Μοράτα κόντρα στην Τσέλσι (vid)

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι βλέπει τα προβλήματα να του έρχονται δίχως σταματημό και γνωστοποίησε ότι για το ματς της Τετάρτης απέναντι στην Τσέλσι για το Champions League θα έχει δυο πολύ σημαντικές απουσίες.

Οι «μπιανκονέρι» κατάφεραν να πάρουν back – to – back νίκες στο πρωτάθλημα μετά το χειρότερο ξεκίνημά τους έπειτα από 60 χρόνια.

Αρχικά ήρθε το 3-2 επί της Σπέτσια και την Κυριακή με το ίδιο σκορ η ομάδα του Αλέγκρι επιβλήθηκε της Σαμπντόρια.

Παρ' όλα αυτά, προέκυψαν νέα προβλήματα...

Ο Πάουλο Ντιμπάλα αποχώρησε με δάκρυα λόγω τραυματισμού που αποκόμισε, με τον Αλβάρο Μοράτα να του κάνει παρέα στο ιατρικό δελτίο και τους δυο τους να χάνουν την αναμέτρηση με την Τσέλσι στο Τορίνο το βράδυ της προσεχούς Τετάρτης.

Dybala left the pitch in tears following an injury minutes after giving Juve the lead 😢



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/HKXG20cCWG