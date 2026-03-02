Στη Γιουβέντους μέχρι το 2030 ο Γουέστον ΜακΚένι, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη «Μεγάλη Κυρία».

Σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης προέβη η Γιουβέντους, η οποία ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Γουέστον ΜακΚένι. Το συμβόλαιο του Αμερικανού μέσου επρόκειτο να λήξει στα τέλη Ιουνίου, ωστόσο η «Μεγάλη Κυρία κινήθηκε έγκαιρα και ο ποδοσφαιριστής θα μείνει στο Τορίνο μέχρι το 2030. Η συμφωνία προβλέπει ετήσιες αποδοχές ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σημαντικό μπόνους υπογραφής.

Ο Αμερικανός μετρά ήδη 220 συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουβέντους, έχοντας σημειώσει 26 γκολ, ενώ μετρά και ισάριθμες ασίστ. Ο Σπαλέτι τον έχει αξιοποιήσει σε πολλαπλούς ρόλους, με τα ιταλικά ΜΜΕ να σχολιάζουν χαρακτηριστικά ότι «Μόνο ως τερματοφύλακας και ως κεντρικός αμυντικός δεν έχει αγωνιστεί ακόμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είχαν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να παραμείνει, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη του προπονητή προς το πρόσωπό του, οδήγησαν τελικά σε οριστική συμφωνία.