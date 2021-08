Ρονάλντο: Αναχώρησε με το ιδιωτικό του τζετ για Αγγλία (pic)

O Κριστιάνο Ρονάλντο αναχώρησε από το Τορίνο για Αγγλία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει, για την ώρα, οριστική συμφωνία μεταξύ Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι.

Το πρωί της Παρασκευής (27/08) ο Ρονάλντο έφτασε στο προπονητικό κέντρο των «μπιανκονέρι» στην Κοντινάσα, εκεί όπου μάζεψε τα πράγματα του από τα αποδυτήρια και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του.

Οπως όλα δείχνουν αυτή ήταν και η τελευταία επίσκεψη του Πορτογάλου αστέρα στις εγκαταστάσεις της «Γηραιάς Κυρίας», καθώς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Γιουβέντους, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το 2022.

O ατζέντης του Ζόρζε Μέντες, από την πλευρά του βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Σίτι για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους. Τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ρονάλντο έχει συμφωνήσει στην πρόταση διετούς συμβολαίου που του προσέφεραν οι «Πολίτες» για 15 εκατομμύρια τον χρόνο.

Ωστόσο, οριστική απόφαση για το μέλλον του 36χρονου επιθετικού δεν έχει παρθεί ακόμα. Ωστόσο, ο έμπειρος Πορτογάλος άσος, αναχώρησε από το Τορίνο για την Αγγλία με το ιδιωτικό του τζετ και τις επόμενες ημέρες ίσως και ώρες, σε συνεργασία με τον ατζέντη του, θα αποφασίσει για το μέλλον της καριέρας του.

Cristiano Ronaldo is now on his private jet ready to leave Turin. His future will be decided in the next hours together with Jorge Mendes. 🛫🇵🇹 #Ronaldo @SkySport