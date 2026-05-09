Με γκολ του Βλάχοβιτς στα δώδεκα δευτερόλεπτα, η Γιουβέντους επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Λέτσε και φουλάρει για το Champions League.

Δώδεκα δευτερόλεπτα. Τόσο χρόνο χρειάστηκε για να πάρει το προβάδισμα η Γιουβέντους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λέτσε, με τη Βέκια Σινιόρα να το διατηρεί μέχρι το τέλος και να παίρνει το διπλό με σκορ 1-0!

Το γκολ πέτυχε ο Βλάχοβιτς, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από κοντά μετά από μπαλιά του Καμπιάσο από τα αριστερά. Οι Μπιανκονέρι είχαν δύο ακυρωθέντα γκολ στο δεύτερο μέρος, ένα από τον Σέρβο και ένα από τον Καλουλού, με το 1-0 εντέλει να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε.

Με τη νίκη αυτή, η Γιούβε ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Serie A, προσπερνώντας τη Μίλαν κατά έναν βαθμό έχοντας βέβαια ματς παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι πραγματοποίησε αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στο Champions League και να περιμένει τα κυριακάτικα ματς για να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Όσο για τους ηττημένους; Παρέμειναν 17οι και στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη...