Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Λούκα Γκραμελίνι, η Γιουβέντους έχει κάνει τις πρώτες διερευνητικές επαφές για την περίπτωση του Λορέντσο Πιρόλα.

Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται απόψε (17/5, 19:30) για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να παίζουν στην Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΚ, στο φινάλε των Playoffs της Stoiximan Superleague.

Στόχος φυσικά είναι η κατάληψη της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τους Πειραιώτες να θέλουν να κλείσουν την αγωνιστική περίοδο με καλή εμφάνιση και νίκη κόντρα στους νέους πρωταθλητές και να αρχίσουν το σχεδιασμό της επόμενης.

Πέρα από τις δεδομένες προσθήκες που θα γίνουν, θα υπάρξουν και αποχωρήσεις, με το όνομα του Λορέντσο Πιρόλα να είναι ένα από τα πιο... καυτά. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεδομένα έχει μπει στο μπλοκάκι κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ένας εξ' αυτών φέρεται να είναι και η Γιουβέντους, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Λούκα Γκραμελίνι να πηγαίνει το θέμα ένα βήμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Χ, ο Ιταλός αναφέρει πως η «Γηραιά Κυρία» έχει κάνει ήδη τις πρώτες επαφές για την περίπτωση του 24χρονου στόπερ, κάτι που δείχνει πως δεν μένει σε απλό ενδιαφέρον.

Θυμίζουμε πως ο Πιρόλα φέτος μετράει 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τα «ερυθρόλευκα», έχοντας ένα γκολ και μια ασίστ.