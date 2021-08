Ρονάλντο: Στο προπονητικό κέντρο για το τελευταίο του «αντίο» στην Γιουβέντους (pic)

Για τελευταία φορά, όπως όλα δείχνουν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του.

Ο Πορτογάλος επιθετικός την Πέμπτη (26/08) άδειασε το ντουλάπι του με τα προσωπικά του αντικείμενα από τα αποδυτήρια της Γιουβέντους κι ενημέρωσε τους συμπαίκτες του ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα.

Το πρωί της Παρασκευής (27/08) ο Ρονάλντο έφτασε στο προπονητικό κέντρο των «μπιανκονέρι» στην Κοντινάσα, εκεί όπου και τον περίμεναν ορισμένοι φίλοι των «μπιανκονέρι», οι οποίοι αγωνιούν σχετικά με το μέλλον του 36χρονου αστέρα.

Για την ώρα πάντως παραμένει άγνωστο αν θα προπονηθεί κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς ο λόγος της επίσκεψης του στο προπονητικό κέντρο της «Γηραιάς Κυρίας». ήταν για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του.

Ολα αυτά, ενώ ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Μάντσεστερ Σίτι για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους. Στην Ισπανία πάντως έχει γραφτεί πως ο Κριστιάνο συμφώνησε στην πρόταση διετούς συμβολαίου που του προσέφεραν οι «Πολίτες» για 15 εκατομμύρια τον χρόνο.

Cristiano Ronaldo arrived at the Continassa, to say goodbye to his teammates one last time. 🚨📸 @DiMarzio pic.twitter.com/3nayoE17pl