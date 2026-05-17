Η Κόμο κέρδισε 1-0 την Πάρμα και έμεινε ζωντανή για το Champions League, η Νάπολι εξασφάλισε το εισιτήριο, μια ανάσα από τα... αστέρια Μίλαν και Ρόμα, γκέλα για τη Γιουβέντους.

Η Κόμο του Δουβίκα έχει ακόμα... σφυγμό για το Champions League! Επικράτησε 1-0 της Πάρμα, είναι πέμπτη με 68 βαθμούς στο -2 από την τετράδα και... ελπίζει. Η Νάπολι εξασφάλισε το εισιτήριο, κοντά στην επόμενη League Phase οι Μίλαν και Ρόμα, αυτοκτόνησε η Γιουβέντους και θα παίξει τα... ρέστα της στην τελευταία αγωνιστική αλλά δεν εξαρτάται μόνο από αυτή.

Στο πρώτο ημίχρονο στο πανέμορφο Κόμο, το θέαμα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο με το κάλλος της περιοχής! Η ομώνυμη ομάδα έμεινε στο απόλυτο... μηδέν με την Πάρμα του Στρεφέτσα σε ένα 45λεπτο που θα ξεχαστεί γρήγορα. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να φανούν απειλητικοί κυρίως από τα πλάγια, χωρίς αποτέλεσμα. Η μοναδική κλασική ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε από τον «δικό» μας Τάσο Δουβίκα στο 40' όταν έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι, ύστερα από ωραίο διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές και η Κόμο του Φάμπρεγκας προηγήθηκε στο 58΄με δυνατό σουτ του Μορένο μέσα από την περιοχή, έπειτα από ασίστ του Ροντρίγκεζ. Ένα λεπτό αργότερα ο Στρεφέτσα έγινε αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Στη συνέχεια, η Πάρμα πίεσε για να φτάσει στην ισοφάριση και το κατάφερε αλλά το γκολ του Πελεγκρίνο στο 74ο λεπτό ακυρώθηκε ως οφσάιντ έπειτα από έλεγχο στο on field review από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Το 1-0 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης με τους γηπεδούχους να μένουν ζωντανοί στο... κόλπο του Champions League.

Ρόμα - Λάτσιο 2-0

Στο «Derby della Capitale» κυριάρχησαν τα νεύρα, η ένταση και το πάθος, όπως συμβαίνει σε κάθε ματς ανάμεσα σε Τζιαλορόσι και Λατσιάλι. Η τυπικά γηπεδούχος Ρόμα προηγήθηκε με τον Μαντσίνι στο 40ο λεπτό και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη. Στο δεύτερο ημίχρονο αμφότεροι έμειναν με παίκτη λιγότερο και ο Μαντσίνι με το δεύτερο προσωπικό του γκολ μετά την ασίστ του Ντιμπάλα, έγραψε το τελικό 2-0 και έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της πρωτεύουσας, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Γκασπερίνι.

Πίζα - Νάπολι 0-3

Ένα ήρεμο μεσημέρι στη «Γκαριμπάλντι Αρένα» είχε η... αστεράτη Νάπολι, η οποία επικράτησε εύκολα με 0-3 της ουραγού Πίζας και «σφράγισε» και επίσημα το εισιτήριο της για τη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Την αρχή έκανε ο ΜακΤόμινεϊ στο 21΄, ο οποίος με ωραίο σουτ μέσα από τη περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ο Ραχμάνι στο 28΄ με κεφαλιά από κόρνερ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του, ενώ το τελικό 0-3 το «έγραψε» στις καθυστερήσεις το δευτέρου ημιχρόνου ο Χόιλουντ, με μία «βολίδα» μέσα από την περιοχή. Η σημαντικότερη στιγμή για τους γηπεδούχους ήρθε στο 41΄ με τον Φίλιπ Στοϊλκόβιτς να αστοχεί σε τετ α τετ με τον Μέρετ.

Τζένοα - Μίλαν 1-2

Το καθήκον της στην έδρα της Τζένοα έκανε η Μίλαν, που επικράτησε 2-1 και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, βρέθηκε στην 3η θέση (70β.) ξέροντας πως με νίκη κόντρα στην Κάλιαρι θα παίζει στα «αστέρια» τη νέα σεζόν. Το πρώτο μέρος στο «Λουίτζι Φεράρι» πέρασε...βασανιστικά, δίχως κάποια αξιόλογη φάση και με αρκετή ένταση. Ωστόσο, με το καλησπέρα στο δεύτερο μέρος (51') ο Νκουνκού σκόραρε από το σημείο του πέναλτι για το 0-1. Το γκολ αυτό βοήθησε την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι, βρίσκοντας μάλιστα και δεύτερο γκολ στο 81' με τον Ατεκάμε. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 στο 87' με τον Βάσκεζ, όμως το τρίποντο πήγε στην ομάδα του Μιλάνο.

Γιουβέντους - Φιορεντίνα 0-2

Ήττα-σοκ υπέστη στο «Αλιάνζ Stadium» η Γιουβέντους, που είδε την αδιάφορη Φιορεντίνα να περνάει με 0-2 και πλέον χρειάζεται νίκη την τελευταία αγωνιστική (και συνδυασμό αποτελεσμάτων) κόντρα στη... μισητή Τορίνο για να βρεθεί στο επόμενο Champions League. Οι φιλοξενούμενοι «πάγωσαν» τους φίλους της Γιούβε στο 34', με τον Ντουρ να σκοράρει με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή για το 0-1. Από εκεί και πέρα ακολούθησε απόλυτη υπεροχή της ομάδας του Σπαλέτι, που πίεσε, έχασε ευκαιρίες, ισοφάρισε με τον Βλάχοβιτς στο 70', σε μια φάση που εν τέλει ακυρώθηκε για οφσάιντ. Και αφού δεν έγινε το 1-1, οι Βιόλα «χτύπησαν» και δεύτερη φορά, με καταπληκτικό σου του Μαντράγκορα (82') για το τελικό 0-2.