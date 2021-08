Μέσι, Ρονάλντο και Μπαπέ: Το Σαββατοκύριακο που θα γραφτεί ιστορία

Ο Κιλιάν Μπαπέ προβάρει τη φανέλα της Ρεάλ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιθυμεί την άμεση αποχώρησή του από την Γιουβέντους με την Σίτι να καραδοκεί και ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Όλα αυτά σε ένα Σαββατοκύριακο που θα αλλάξει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Εντονο αναμένεται το ενδιαφέρον το προσεχές Σαββατοκύριακο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις γύρω από τις υποθέσεις των Κιλιάν Μπαπέ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, έπειτα από ασφυκτική πίεση της Ρεάλ, φαίνεται πως αποδέχθηκε την πρόταση για τον νεαρό Γάλλο επιθετικό, ο οποίος ετοιμάζεται εντός των επόμενων 24ωρων να μεταβεί στη Μαδρίτη για να υπογράψει συμβόλαιο με τους «μερένγκες» διάρκειας πέντε ετών.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Γιουβέντους και μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα για την απόκτηση του, καθώς όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συμφώνησε στην πρόταση διετούς συμβολαίου για 15 εκατομμύρια τον χρόνο. Την Παρασκευή (27/08) ο Κριστιάνο αποχαιρέτησε τους «μπιανκονέρι» και εντός του επόμενου διημέρου ενδεχομένως να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την μεταγραφή του στους «Πολίτες»

Από την άλλη την Κυριακή (29/08) θα δούμε για πρώτη φορά τον Λιονέλ Μέσι να αγωνίζεται με τη νέα του ομάδα, την Παρί Σεν Ζερμέν. Το ντεμπούτο του Αργεντινού αστέρα μπορεί να άργησε, αλλά ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα μπορεί να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του για τον αγώνα με τη Ρεμς (29/08, 21:45). Ηδη πάντως έχουν εξαντληθεί περισσότερα από 20 χιλιάδες εισιτήρια για να μπορέσουν οι Γάλλοι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν από κοντά τον 34χρονο επιθετικό.

Τα τελευταία 24ωρα το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται στο προσκήνιο. Όλα έδειχναν ότι ο νεαρός σούπερ σταρ θα παρέμενε και τη φετινή σεζόν στο Παρίσι και από τη νέα σεζόν θα αποχωρούσε ως ελεύθερος. Ωστόσο, η ασφυκτική πίεση της Ρεάλ αλλά και η επιθυμία του ίδιου να αγωνιστεί για λογαριασμό της, οδήγησαν τον Μπαπέ να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει άμεσα από τους Παριζιάνους. Η Παρί από την πλευρά της έκανε ότι μπορούσε για να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, ωστόσο έδειξε πως δεν είχε όλα τα απαραίτητα μέσα για να το πετύχει. Αρχικά έθεσε 220 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του, θεωρώντας πως η Ρεάλ δεν θα δώσει ένα τόσο υψηλό ποσό. Η πρώτη της προσφορά των Μαδριλένων ήταν στα 150 εκατομμύρια ευρώ, η οποία απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη από την γαλλική ομάδα. Επειτα η πρόταση έφτασε τα 160 εκατομμύρια ευρώ, με την Παρί πάλι να επαναλαμβάνει στην Ρεάλ, ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται για λιγότερα από 220 εκατομμύρια ευρώ. Από τη στιγμή που Μπαπέ και Ρεάλ τα είχαν συμφωνήσει, η Παρί δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά κι έτσι «αναγκάστηκε» να ρίξει τις απαιτήσεις της στα 180 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό το οποίο κρίθηκε προσιτό για τους «μερένγκες», με αποτέλεσμα να βρεθεί η «χρυσή» τομή μεταξύ των δύο ομάδων. Ετσι δεν αποκλείεται το προσεχές Σαββατοκύριακο ο Μπαπέ να μεταβεί στη Μαδρίτη για να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο.

Σαν είδηση έσκασε η βόμβα ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιθυμεί την άμεσα αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Γιουβέντους, αλλά και το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον 36χρονο επιθετικό για να τον κάνει δικό της. Η στάση της Γιουβέντους πάντως παραμένει ανένδοτη, καθώς επιθυμία των «μπιανκονέρι» είναι να βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό το οποίο να φτάνει τουλάχιστον τα 30 εκατομμύρια ευρώ και όχι να τον αφήσει ελεύθερο. Οι «Πολίτες» από την πλευρά τους δεν φαίνονται διατεθειμένοι να προσφέρουν το συγκεκριμένο ποσό γι’ αυτό και περιμένουν από τον Πορτογάλο άσο να μείνει ελεύθερος από την «Γηραιά Κυρία». Ο ατζέντης του πάντως, Ζόρζε Μέντες, σε πρόσφατη συνάντηση του με τους διοικούντες την Γιουβέντους τους ξεκαθάρισε πως ο Ρονάλντο δεν θα συνεχίσει στον ιταλικό σύλλογο, ο οποίος μάλιστα την Παρασκευή (27/08) βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο για να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τους συμπαίκτες του. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φέρεται να συμφώνησε στην πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι για συμβόλαιο ως το 2023 με απολαβές 15 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, αν και ακόμη χρειάζεται να διευθετηθούν επιμέρους λεπτομέρειες, οι οποίες ενδεχομένως να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 24ωρων.

Στις αρχές Αυγούστου έπεσαν οι τίτλοι τέλους του Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα. Με δάκρυα στα μάτια ο Αργεντινός αστέρας αποχαιρέτησε τους «μπλαουγκράνα», λέγοντας πως δεν περίμενε ποτέ του ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο της καρδιάς του. Έπειτα από 21 χρόνια σχέσης με την Μπαρτσελόνα και 35 τίτλους, ο 34χρονος αστέρας άνοιξε νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, υπογράφοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν. Εκεί όπου έζησε τρομερές στιγμές και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της γαλλικής ομάδας, που βρέθηκαν στο «Παρκ Ντε Πρενς» για να καλωσορίσουν το νέο απόκτημα της ομάδας τους. Ο Αργεντινός επιθετικός μπορεί να προπονείται κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμα να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του. Το πρώτο του ματς όμως με τη φανέλα των Παριζιάνων δεν θα αργήσει να έρθει. Όλα δείχνουν ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα τον συμπεριλάβει κανονικά στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με την Ρεμς την Κυριακή (29/08, 21:45). Ηδη έχουν εξαντληθεί περισσότερα από 20 χιλιάδες εισιτήρια. Ακόμα και σε επίπεδο ΜΜΕ επικρατεί πανικός για τον Λιονέλ Μέσι, μιας και υπάρχουν από τώρα 120 αιτήσεις για διαπίστευση, με τις περισσότερες να είναι από την Αργεντινή. Ετσι, όλα δείχνουν ότι ο 34χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε γαλλικό επίπεδο, με τη φανέλα της Παρί, αυτή την Κυριακή.

This weekend:



▪️ Mbappe could join Real Madrid

▪️ Ronaldo could join Man City

▪️ Messi could make his PSG debut



🤯 pic.twitter.com/VM2uX8vptV