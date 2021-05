Ο Ντιμπάλα έφτασε τα 100 γκολ με την Γιουβέντους και έκανε δώρο στον εαυτό του μια πανάκριβη Lamborghini (pic & vid)

Ο Ντιμπάλα με το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Σασουόλο, έφτασε τα 100 στο σύνολο με τη φανέλα της Γιουβέντους. Οπως τον ίδιο αριθμό τερμάτων στο συγκεκριμένο ματς έφτασε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά από αυτό το σπουδαίο επίτευγμα, ο Ντιμπάλα θέλησε να κάνει ένα ξεχωριστό δώρο στον εαυτό του. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε την έδρα της Lamborghini στην Σαντ'Αγκάτα Μπολονιέζε κι αγόρασε το πανάκριβο μοντέλο «Aventador S Roadster», το οποίο έχει ως τιμή εκκίνησης τις 500.000 ευρώ!

.@PauDybala_JR celebrated his 100th goal as striker of @juventusfc. He visited our headquarters at Sant’Agata Bolognese and bought his dream car: Aventador S Roadster.#Lamborghini #AventadorSRoadster #Dybala

CO2 Emission and Fuel consumption Combined: https://t.co/zr6fo0ia3H

— Lamborghini (@Lamborghini) May 17, 2021