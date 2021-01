Ιμπραΐμοβιτς: «Πιστεύω σε μένα, πιστεύω στον Ζλάταν» (vid)

Εχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, η Μίλαν πήρε μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά κόντρα στην Κάλιαρι του Λυκογιάννη κι έτσι απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής στην Serie A.

Ο Σουηδός σταρ των «ροσονέρι» μετά το τέλος του αγώνα, ρωτήθηκε για το αν θεωρεί πως η ομάδα του είναι το φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, δίνοντας μια απίστευτη απάντηση λέγοντας: «Πιστεύω σε μένα, πιστεύω στον Ζλάταν».

Φυσικά ο 39χρονος επιθετικός της Μίλαν τόνισε πως δεν είναι χαρούμενος που πέτυχε μόνο δύο γκολ, ενώ αναφέρθηκε και στην ανανέωση του συμβολαίου του λέγοντας πως όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση της διοίκησης.

«Αν είμαι χαρούμενος για τα δύο γκολ; Θα έπρεπε να σημειώσω άλλα δύο. Ήταν δύσκολο παιχνίδι και με ένα παίκτη λιγότερο δεν είναι εύκολο να παίξεις. Αυτοί οι νέοι με παρακινούν, μάχονται εναντίον μου, όμως τρέχω περισσότερο και δεν τα παρατάω.

Μέχρι τώρα τα πάμε καλά, είμαστε σχεδόν στα μισά του πρωταθλήματος και τώρα τα παιχνίδια αρχίζουν να είναι πιο δύσκολα. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αλλά τώρα με τους Μαντζούκιτς και Μέιτε και δεν ξέρω αν έρθουν άλλοι, θα έχουμε περισσότερους παίκτες διαθέσιμους για τον προπονητή.

​Η ανανέωση εξαρτάται από αυτούς. Εξαρτάται από τον Πάολο Μαλντίνι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτή η επιστροφή στο Μιλάνο με άλλαξε και είμαι πολύ χαρούμενος».

— 19 (@semo33xx) January 18, 2021