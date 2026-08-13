Μίλαν: Συνεχίζεται η εκκαθάριση στη Μίλαν
Τον Ιούνιο ο Ρούμπεν Αμορίμ υπέγραψε με τους ροσονέρι και από τότε έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση του ρόστερ, με αποτέλεσμα ορισμένοι ποδοσφαιριστές να έχουν μπει ήδη στη λίστα προς πώληση.
Ο Φικάγιο Τομόρι και ο Γιουσούφ Φοφανά ήταν ήδη στην εν λόγω λίστα με τον Κρίστοφερ Ενκουνκού να προστίθεται έπειτα από ενημέρωση του Αμορίμ προς τον ποδοσφαιριστή πως δεν τον υπολογίζει.
Με αυτή την εξέλιξη ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται να φέρει προτάσεις στο σύλλογο, καθώς αποσκοπούν σε πώληση που θα φέρει ροή χρημάτων με δεδομένο πως ο Ένκουνκού είχε γεμάτη χρονιά με 35 συμμετοχές και 8 γκολ με τη φανέλα της Μίλαν.
🚨🔴⚫️ After Fikayo Tomori and Youssouf Fofana, also Christopher Nkunku has been included among players available for sale by AC Milan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
He’s been informed today by Rúben Amorim as Sky Sport reported. pic.twitter.com/iBMRGO3gsq
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