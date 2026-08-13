Μίλαν: Συνεχίζεται η εκκαθάριση στη Μίλαν

Μίλαν: Συνεχίζεται η εκκαθάριση στη Μίλαν

Ανδρέας Τζίμας
Μίλαν: Συνεχίζεται η εκκαθάριση στη Μίλαν

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Η Μίλαν στην εποχή Αμορίμ φαίνεται πως έχει μπει σε περίοδο αναδιάρθρωσης του ρόστερ, καθώς ο Ενκουνκού συμπεριλήφθηκε στη λίστα των ποδοσφαιριστών προς πώληση.

Τον Ιούνιο ο Ρούμπεν Αμορίμ υπέγραψε με τους ροσονέρι και από τότε έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση του ρόστερ, με αποτέλεσμα ορισμένοι ποδοσφαιριστές να έχουν μπει ήδη στη λίστα προς πώληση.

Ο Φικάγιο Τομόρι και ο Γιουσούφ Φοφανά ήταν ήδη στην εν λόγω λίστα με τον Κρίστοφερ Ενκουνκού να προστίθεται έπειτα από ενημέρωση του Αμορίμ προς τον ποδοσφαιριστή πως δεν τον υπολογίζει.

Με αυτή την εξέλιξη ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται να φέρει προτάσεις στο σύλλογο, καθώς αποσκοπούν σε πώληση που θα φέρει ροή χρημάτων με δεδομένο πως ο Ένκουνκού είχε γεμάτη χρονιά με 35 συμμετοχές και 8 γκολ με τη φανέλα της Μίλαν.

 

     

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