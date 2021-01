Μαζί του η Μίλαν μπορεί να ονειρεύεται ξανά τον τίτλο της Serie A. Γι' αυτό άλλωστε επέστρεψε ο Σοηδός σούπερ σταρ και γι' αυτό ανανέωσε για τη φετινή σεζόν, όσο δύσκολη κι αν έχει αποδειχθεί. Τόσο με το περίεργο και γεμάτο αγώνες καλεντάρι, όσο και για τον ίδιο που έχει χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για εύλογο χρονικό διάστημα με τραυματισμό.

Επειδή όμως είναι λιοντάρι, τα προβλήματα τα αφήνει συνεχώς στην άκρη. Τα κάνει να φαίνονται μικρά όταν αφορά το ποδόσφαιρο και τη συνέχιση της προσπάθειάς του.

Το κάνει για τον εαυτό του και μετά για να δείξει σε όσους τον θεωρούν τελειωμένο πως κάθε φορά που θ' ακούει ότι... τα ψωμιά του είναι λίγα, εκείνος θα τους κάνει να τρέξουν να βρουν τρύπα να κρυφτούν.

Από το 1999 μέχρι και το 2021, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει καταφέρει να βρει δίχτυα με κάθε ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί! Από πιτσιρικάς και θρασύς με στόχο την κορυφή, μέχρι την ηλικία των 39 ετών, της ποιότητας που ουδείς αμφισβητεί και της... μανίας του να συνεχίζει να βρίσκεται στον αφρό μέχρι την στιγμή που θα είναι η τελευταία για την καριέρα του. Σε 23 διαφορετικά ημερολογιακά έτη, ο Ζλάταν έχει σκοράρει και το όνομά του έχει ταξιδέψει σε κάθε άκρη του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Από τις 29/10/1999, μετράει 7.752 ημέρες με γκολ και... συνεχίζει!

Κάπως έτσι κατάφερε να χτίσει τον μύθο του και ν' αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που το στίγμα του θα μείνει ισάξιο των Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο κι ας είναι εκείνοι πιο... φαντεζί. Προκλήσεις που έχει βάλει ο Ζλάταν στον εαυτό του και πολύ περισσότερο ο τρόπος που επέστρεψε από πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε αποκομίσει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σχεδόν σίγουρα θα έκαναν πολλούς άλλους να τα παρατήσουν. Ποιος όμως έκανε σύγκριση λιονταριού με ανθρώπους για να τον βάλει στο ίδιο τσουβάλι μ' εκείνους;

@Ibra_official has now scored a goal in EVERY calendar year since 1999 pic.twitter.com/Zf98EnoEoq — 433 (@433) January 19, 2021

Ο Mr.Αποτελεσματικός της 11άδας

Μόνος του έχει καταφέρει να χαρίσει 13 βαθμούς στη Μίλαν τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με την ομάδα του Πιόλι μετά και το 2-0 επί της Κάλιαρι το βράδυ της Δευτέρας. Σε αυτό το ματς επέστρεψε στην 11άδα σε ματς πρωταθλήματος έπειτα από τη συμμετοχή που είχε απέναντι στην Τορίνο με αλλαγή στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, παίρνοντας όμως φανέλα βασικού στο ματς του Κυπέλλου με τον ίδιο αντίπαλο στις 12 του μηνός.

Στις 9 πιο πρόσφατες παρουσίες του στην 11άδα των «ροσονέρι», ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει καταφέρει να σκοράρει 15 φορές. Κάθε φορά που βρίσκεται στο αρχικό σχήμα φροντίζει να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην Serie A.

Έχει πέντε braces – δυο γκολ σε ένα ματς δηλαδή – και φυσικά είναι και αήττητος. Δηλώνοντας παρών, αρνείται να δει αντίπαλό του να φεύγει νικητής από τη μεταξύ τους μάχη και γι' αυτό η Μίλαν κάνει πορεία πρωταθλητισμού μαζί του. Στα 39 του, έχει 12 γκολ σε 8 αναμετρήσεις για το τρέχον πρωτάθλημα. Πραγματικά ασταμάτητος και αποτελεσματικός...

When will Zlatan get old? pic.twitter.com/NRkdU4mYJd — LPHU (@Mxhyett) January 18, 2021

Zlatan Ibrahimovic Cagliari His fifth brace in seven Serie A starts. @iskaholicpic.twitter.com/GNmZ5r45GP — SempreMilan (@SempreMilanCom) January 19, 2021

Ο Φαν Μπάστεν, ο Κριστιάνο και το σερί

Η Μίλαν είχε πολλά χρόνια να δει έναν παίκτη να πετυχαίνει τόσα γκολ (και λιγότερα για την ακρίβεια) μέσα σε μόλις 8 παιχνίδια στην Serie Α, όπως το έχει κάνει φέτος ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Βέβαια, το λιοντάρι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αφού έφτασε στα 12 τέρματα κι ας έχει μετρήσει μονάχα 8 ματς. Ο αμέσως προηγούμενος με τον καλύτερο αριθμό των γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια με τους «ροσονέρι» στο ξεκίνημα μιας αγωνιστικής περιόδου, ήταν ο Μάρκο Φαν Μπάστεν την σεζόν 1992-1993! Τότε ο Ολλανδός είχε σκοράρει 8 φορές! Φυσικά ο Ζλάταν... τον έσβησε.

Παράλληλα, γυρίζοντας και λίγο στο καλοκαίρι του 2020, οι 7 φετινές παρουσίες του στο αρχικό σχήμα της Μίλαν μαζί με τις δυο τελευταίες από την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά, κάνουν τον μεγάλο πρωταγωνιστή των «ροσονέρι» να έχει σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε 9 διαδοχικές 11αδάτες εμφανίσεις!

Όσο για το Golden Boot, ο Σουηδός αστέρας βλέπει αυτή τη στιγμή μονάχα τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι πιο μπροστά του, έστω και για μόλις τρία γκολ. Ο Πορτογάλος στην Γιουβέντους έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 15 φορές για το τρέχον πρωτάθλημα. Ωστόσο, μετράει 14 συμμετοχές έναντι των μόλις 8 που έχει ο Ζλάταν. Και οι δύο ηγέτες στις ομάδες τους. Και οι δύο κυνηγούν τον τίτλο της Serie A. Και ξέρουν πως το ιταλικό ποδόσφαιρο έχει γίνει πιο λαμπερό μ' εκείνους παρόντες την ίδια στιγμή. Δίνουν άλλη αίγλη στην Λίγκα.

Ο Ζλάταν, όμως, μπαίνει σιγά – σιγά στα 40 και... δεν τον νοιάζει καθόλου! Και πραγματικά δεν φαίνεται να βλέπει κάπου σύντομα το stop...