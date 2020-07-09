Τα highlights της Serie A (vids)

Φιορεντίνα - Κάλιαρι 0-0
Ρόμα - Πάρμα 2-1
Μπολόνια - Σασουόλο 1-2
Τορίνο - Μπρέσια 3-1
Σπαλ - Ουντινέζε 0-0
Βερόνα - Ίντερ (22:45)
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ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
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ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
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ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
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ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 0
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ΣΠΑΛ 0vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3
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ΒΕΡΟΝΑ 1vs
ΙΝΤΕΡ 0
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ΑΡΗΣ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
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ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
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ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
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ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
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ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2vs
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ΕΙΜΠAΡ 0vs
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ΒΕΡΟΝΑ 1vs
ΙΝΤΕΡ 0
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ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3
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ΡΙΖΕΣΠΟΡ 3vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2
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ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 3vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡAΛ 2vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 1vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3
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Φιορεντίνα - Κάλιαρι 0-0
Ρόμα - Πάρμα 2-1
Μπολόνια - Σασουόλο 1-2
Τορίνο - Μπρέσια 3-1
Σπαλ - Ουντινέζε 0-0
Βερόνα - Ίντερ (22:45)