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Τα highlights της Serie A (vids)

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Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr όλα τα γκολ της 31ής αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Λέτσε - Λάτσιο 4-2

Μίλαν - Γιουβέντους 4-2

Τζένοα - Νάπολι 1-2

Φιορεντίνα - Κάλιαρι 0-0

Ρόμα - Πάρμα 2-1

Αταλάντα - Σαμπντόρια 2-0

Μπολόνια - Σασουόλο 1-2

Τορίνο - Μπρέσια 3-1

Σπαλ - Ουντινέζε 0-0

Βερόνα - Ίντερ (22:45)

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