Τζένοα - Κόμο 1-4: Έπιασε κορυφή η ομάδα του Δουβίκα
Εντυπωσιακή η Κόμο, που διέλυσε με 4-1 εκτός έδρας την Τζένοα και ανέβηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Serie A έχοντας ένα ματς περισσότερο. Βασικός για την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League ο Τάσος Δουβίκας, που αγωνίστηκε για 66 λεπτά.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19' με κοντινή προσπάθεια του Όσμαγιτς, ωστόσο η απάντηση από πλευράς φιλοξενούμενων ήρθε άμεσο με ωραίο μακρινό σουτ του Μπατούρινα έξι λεπτά αργότερα. Στο 30' δε, ήρθε η ολική ανατροπή, με μονοκόμματο σουτ του Ντιαό, με τον Πας να σκοράρει και αυτός στο 40' για να δώσει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.
Ο Ντιαό ξαναχτύπησε στο 78ο λεπτό για να ξεχειλώσει περαιτέρω το σκορ με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, χάρη σε ασίστ του Κεν, που έκανε ντεμπούτο αντικαθιστώντας τον Δουβίκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.