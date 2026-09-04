Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα διέλυσε με 4-1 την Τζένοα εκτός έδρας και ανέβηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Serie A.

Εντυπωσιακή η Κόμο, που διέλυσε με 4-1 εκτός έδρας την Τζένοα και ανέβηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Serie A έχοντας ένα ματς περισσότερο. Βασικός για την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League ο Τάσος Δουβίκας, που αγωνίστηκε για 66 λεπτά.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19' με κοντινή προσπάθεια του Όσμαγιτς, ωστόσο η απάντηση από πλευράς φιλοξενούμενων ήρθε άμεσο με ωραίο μακρινό σουτ του Μπατούρινα έξι λεπτά αργότερα. Στο 30' δε, ήρθε η ολική ανατροπή, με μονοκόμματο σουτ του Ντιαό, με τον Πας να σκοράρει και αυτός στο 40' για να δώσει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Ο Ντιαό ξαναχτύπησε στο 78ο λεπτό για να ξεχειλώσει περαιτέρω το σκορ με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, χάρη σε ασίστ του Κεν, που έκανε ντεμπούτο αντικαθιστώντας τον Δουβίκα.