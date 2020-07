Οι «ροσονέρι» με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να επιστρέφει έπειτα από κάτι περισσότερο από έναν μήνα, τα βρήκαν πολύ σκούρα το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στην Σπαλ που αποδείχθηκε τρομερά σκληρό καρύδι.

Το τελικό 2-2 και ο τρόπος που διαμορφώθηκε μάλλον ικανοποιημένους αφήνει τους ανθρώπους της Μίλαν, ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς όσα έγραψε η στατιστική για το παιχνίδι, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό...

Η ομάδα του Στέφανο Πιόλι είχε 39 τελικές προσπάθειες, έφτιαξε 27 ευκαιρίες για γκολ, είχε κατοχή της μπάλας στο 70% και παρ' όλα αυτά πήρε βαθμό με αυτογκόλ!

39 shots

27 chances created

70% possession

Looks like the stats when I play FIFA and then I end up breaking my controller pic.twitter.com/Cl3mR9yJKy

— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 1, 2020