Η επιστροφή του Ζλάταν: Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Μίλαν με την Σπάλ (pic)

Μετά τον τραυματισμό στη δεξιά γάμπα μετά τον τραυματισμό στη δεξιά γάμπα, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Ο έμπειρος Σουηδός είναι και πάλι διαθέσιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να βοηθήσει τους «ροσονέρι» τόσο στο σκοράρισμα όσο και στις νίκες, με το τεχνικό της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι να τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του, για τον αγώνα με την Σπαλ το βράδυ της Τετάρτης (01/07, 22:45).

#SPALMilan: matchday

Here's our 23-man squad away to SPAL

I 23 rossoneri per la trasferta al Paolo Mazza di Ferrara @BioscalinITA#SempreMilan pic.twitter.com/OF30X3n7rC

— AC Milan (@acmilan) July 1, 2020