Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, ενημέρωσε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ πως η θέση του στην ενδεκάδα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν είναι εγγυημένη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από το «The Touchline» ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλινγκχαμ φέρεται να έχει ενημερωθεί πως δεν είναι πια «άτρωτος» και η θέση του στην αρχική ενδεκάδα δεν είναι πλέον εγγυημένη καθώς πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλου, το οποίο θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η ίδια πηγή ισχυρίζεται επιπλέον, πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Τριών Λιονταριών», Τόμας Τούχελ, εξετάζει σημαντικά το ενδεχόμενο να δώσει τη θέση του Άγγλου σούπερ σταρ στο Μουντιάλ του 2026, στον επιθετικό της Άστον Βίλα, Μόργκαν Ρότζερς, εκτός εάν οι επιδόσεις του Μπέλινγκχαμ βελτιωθούν αισθητά μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Θυμίζουμε ότι ο νεαρός μέσος θα απουσιάσει για τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες από την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αποχώρησε στο ένατο λεπτό του αγώνα της «βασίλισσας» με τη Ράγιο Βαγιεκάνο τη περασμένη Κυριακή (01/2), εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού στον αριστερό μηρό.

Δεχόμενος μια πάσα από τον Φράνκο Μασταντουόνο, ο Μπέλινγκχαμ έπεσε και κράτησε την πληγείσα περιοχή από πόνο. «Διαγνώστηκε με τραυματισμό στον ημιτενοντώδη μυ στο αριστερό του πόδι», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Jude Bellingham has been informed that he no longer has a guaranteed starting spot for England.



Unless his performances improve significantly, Thomas Tuchel is expected to start Morgan Rogers ahead of him at the World Cup. pic.twitter.com/i3pGndI1b6 February 6, 2026

Για την ιστορία η Αγγλία είχε μία σχετικά δύσκολη κλήρωση στο τουρνουά και θα αγωνιστεί στη φάση των ομίλων με την Κροατία, τον Παναμά και την Γκάνα. Όπως είναι λογικό η κάθε απόφαση που θα ληφθεί από τον Τούχελ μπορεί να αποβεί μοιραία στην προσπάθεια της Αγγλίας να κατακτήσει ένα διεθνή τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά από ακριβώς 60 χρόνια και τον τελικό του 1966 στο «Wembley».