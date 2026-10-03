Σε έναν θρίαμβο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, η Αγγλία έστησε παράταση στη Ριέκα με καλεσμένη την Κροατία, την οποία συνέτριψε με το εκκωφαντικό 7-0. Ήττα για την Αλβανία του Πήλιου.

League A - 3ος Όμιλος

Ο απόλυτος θρίαμβος απέναντι σε μια σοκαριστική συντριβή. Το μεγάλου ραντεβού ανάμεσα σε Κροατία και Αγγλία εξελίχθηκε σε μια τρομακτική παράσταση των Τριών Λιονταριών, τα οποία κατάπιαν την παρέα του Μόντριτς χάρη σε μια χορταστική εμφάνιση. Με επιθετικό πλουραλισμό και με τους Κέιν, Σάκα, Μπέλιγχαμ και Γκόρντον να βρίσκουν δίχτυα, διέλυσαν με 7-0 την Κροατία εκτός έδρας και ζευγάρωσαν τις νίκες τους στον όμιλο.

Το πάρτι άνοιξε στο 8΄, όταν ο Κέιν άνοιξε το σκορ από κοντά για το 1-0. Στο 21΄ήταν η σειρά του Μπέλιγχαμ να βρει δίχτυα με προβολή από γύρισμα του Γκόρντον, ενώ στο 39΄ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα άλλαξε ρόλους και ντύθηκε σκόρερ για το 3-0. Ο Σάκα διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του ημιχρόνου στο 45΄, αλλά οι Άγγλοι δεν είχαν κανένα σκοπό να πατήσουν φρένο μετά την ανάπαυλα.

Ο Κέιν σκόραρε και πάλι στο 53΄για το 5-0, ενώ δεκατρία λεπτά μετά ο Σάκα ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο εφιάλτης της Κροατίας ολοκληρώθηκε στο 87΄από γκολ του Ρότζερς που εκμεταλλεύτηκε ακόμα ένα έγκλημα της αντίπαλης άμυνας για το ασύλληπτο 7-0.

Αποτελέσματα

Κροατία - Αγγλία 0-1

Βαθμολογία

Ισπανία 6 (7-3) Αγγλία 6 (11-3) Κροατία 3 (3-12) Τσεχία 0 (1-4)

League C - 1ος Όμιλος

Η Φινλανδία επικράτησε με 2-1 της Αλβανίας για το Nations League, με τους Κάαν Κάιρινεν και Σταύρο Πήλιο της ΑΕΚ, να ξεκινούν βασικοί. Η αποβολή του 37χρονου γκολκίπερ Ετρίτ Μπερίσα στο 22' ήταν αρκετή για να φέρει την ανατροπή για τη Φινλανδία και τη νίκη επί της Αλβανίας με 2-1, για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου της League C.

Η Αλβανία αν και προηγήθηκε με τον Μανάι στο 4ο λεπτό, μία κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Μπερίσα στο 22', έδωσε τη δυνατότητα στους Σκανδιναβούς να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Μάλιστα, ο 23χρονος μέσος, Λέο Βάλτα, ισοφάρισε στο 26' και στο 71' έκανε την ανατροπή, χαρίζοντας τη νίκη στη χώρα του, η οποία μάλιστα απολαμβάνει και τη μοναξιά της κορυφής.

Άντεξε για ένα ημίχρονο το Σαν Μαρίνο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε απέναντι στη Λευκορωσία. Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν άνετη νίκη με 4-0 κι έσπασαν το ρόδι στον όμιλο, φτάνοντας τουε τέσσερις βαθμούς. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι Λευκορώσοι άνοιξαν το σκορ στο 46΄με τον Κοντσεβόι, προτού ο Σουμάνσκι γράψει το 2-0. Ακολούθησαν ακόμα δυο τέρματα από τους Εμπόνγκ (68΄) και Κοντσεβόι (88΄) που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα

Φινλανδία - Αλβανία 2-1

Λευκορωσία - Σαν Μαρίνο 4-0

Βαθμολογία

1. Φινλανδία 7 (9-1)

2. Αλβανία 6 (6-2)

3. Λευκορωσία 1 (4-2)

4. Σαν Μαρίνο 0 (0-14)

League C - 4ος Όμιλος

Η Εσθονία πήρε τη νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο, επικρατώντας με 1-0. Το σκορ άνοιξε νωρίς, μόλις στο 5ο λεπτό ο Πέτσον, ενώ στα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα, καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.



Την ίδια ώρα, η Ισλανδία επικράτησε εντός έδρας της Βουλγαρίας. Ο Όσκαρσον έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 37ο λεπτό, ενώ στην επανάληψη, ο ίδιος πέτυχε και το δεύτερο τέρμα για την ομάδα του στο 60'. Στο 84', οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο σκόρερ των δύο προηγούμενων γκολ αστόχησε, ωστόσο στο 90΄ο Έλερτσον τριπλασίασε τα τέρματα για την Ισλανδία.

Τα αποτελέσματα



Εσθονία - Λουξεμβρούργο 1-0

Ισλανδία - Βουλγαρία 3-0

Βαθμολογία

1. Ισλανδία 7 (7-1)

2. Εσθονία 5 (2-1)

3. Λουξεμβούργο 3 (2-5)

4. Βουλγαρία 1 (1-5)

