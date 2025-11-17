Σπόντες Τούχελ για Μπέλινγκχαμ: «Ο προπονητής παίρνει τις αποφάσεις και εσύ σαν παίκτης πρέπει να τις αποδεχτείς»

Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην Αλβανία «κατακεραύνωσε» τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ για τη συμπεριφορά του την ώρα που έβγαινε αλλαγή.

Μία νέα κόντρα φαίνεται να δημιουργείται στον ορίζοντα της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τον Γερμανό προπονητή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Τόμας Τούχελ, να κατακρίνει τη συμπεριφορά που έδειξε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ την ώρα που αποχωρούσε απο τον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα ο Άγγλος μέσος, που επέστρεψε για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα στην αρχική ενδεκάδα των «τριών λιονταριών» ήταν εμφανώς απογοητευμένος όταν είδε τον αριθμό του να αναγραφεται στη φωτεινή επιγραφή του τέταρτου διαιτητή στο 84ο λεπτο, σηκώνοντας τα χέρια του ψηλά με απορία, μια χειρονομία που ο Τούχελ σαφώς δεν εκτίμησε και το ανέφερε κιόλας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

«Ο προπονητής παίρνει τις αποφάσεις και εσύ ως παίκτης πρέπει να τις αποδεχτείς», ήταν τα πρώτα λόγια του 52χρόνου τεχνικού. «Ο φίλος σου περιμένει να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, οπότε πρέπει να το αποδεχτείς, να το σεβαστείς και να συνεχίσεις... ο λόγος μου ισχύει, πρόκειται για πρότυπα, δέσμευση και τον σεβασμό που πρέπει να δείχνει ο ένας προς τον άλλον. Κάποιος λοιπόν περιμένει να εισέλθει στο χορτάρι και δεν θα αλλάξουμε την απόφασή μας επειδή κάποιος άλλος κουνάει τα χέρια του».

Thomas Tuchel says he "will review" Jude Bellingham's unhappy reaction at being substituted. pic.twitter.com/OIf88hJsMN — Match of the Day (@BBCMOTD) November 16, 2025

Ο Μπέλινγκχαμ όταν τελικά αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έκανε χειραψία με τον Τούχελ, ωστόσο η ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών ήταν ευδιάκριτη. Ο Γερμανός άλλωστε, έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της ενότητας της ομάδας και χρησιμοποίησε τον Μόργκαν Ρότζερς, τον παίκτη που αντικατέστησε τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, ως ένα ακόμη παράδειγμα.

«Ο Μόργκαν Ρότζερς σίγουρα δεν ήταν χαρούμενος όταν δεν μπόρεσε να ξεκινήσει βασικός σήμερα, επειδή αξίζει να παίξει. Δεν θέλω να το εκμεταλλευτώ περισσότερο, αλλά επιμένω στα λόγια μου: η συμπεριφορά είναι το κλειδί της επιτυχίας για όλα», τόνισε ο Τούχελ.

Η Αγγλία τελείωσε τη προκριματική διαδικασία σημειώνοντας οκτώ νίκες σε οκτώ αγώνες χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ, όμως η προσοχή του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά την αναμέτρηση με την Αλβανία επικεντρώθηκε τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην απόδοση μεμονωμένων ποδοσφαιριστών.