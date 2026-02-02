Στο απουσιολόγιο της Ρεάλ προστέθηκε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος θα λείψει με τραυματισμό για ένα μήνα θα θα χάσει τα διπλά ματς με τη Μπενφίκα στο Champions League.

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Από πολύ νωρίς στον αγώνα οι Μερένγκες έχασαν με τραυματισμό τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος στο 10΄ένιωσε μια έντονη ενόχληση στο αριστερό του πόδι και δεν κατάφερε να συνεχίσει.

Από την πρώτη στιγμή είχε σημάνει συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο της Βασίλισσας, το οποίο τελικά επιβεβαίωσε πως υπάρχει τραυματισμός στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού του ποδιού.

Όπερ σημαίνει πως ο Άγγλος θα απουσιάσει για περίπου έναν μήνα χάνοντας μεταξύ άλλων τα δυο ματς απέναντι στη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League!

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον ποδοσφαιριστή μας Τζουντ Μπέλιγχαμ από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με τραυματισμό στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού ποδιού. Αναμένεται η εξέλιξη της κατάστασής του» τόνισε χαρακτηριστικά η Ρεάλ στην ενημέρωσή της.