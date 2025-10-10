Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν την προπόνησή τους στη Γλασκώβη, κανονικά και ο Ιωαννίδης
Οι διεθνείς προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο αθλητικό κέντρο Garscube στη Γλασκώβη, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα τους πριν από την αναχώρηση για τη Δανία.
Η Ελλάδα ηττήθηκε και στη Γλασκώβη, αυτή τη φορά με 3-1 από τη Σκωτία, παρά το γκολ του Τσιμίκα που είχε δώσει το προβάδισμα 1-0. Μετά από αυτή την ήττα, η Γαλανόλευκη παραμένει στο -4 από την κορυφή, όπου ισοβαθμούν Σκωτία και Δανία. Την Κυριακή (12/10) έχει «ραντεβού» με τη Δανία για την τελευταιά ζαριά.
Μετά την προπόνηση, η ομάδα θα γευματίσει στο ξενοδοχείο και στις 18:00 τοπική ώρα (20:00 Ελλάδας) θα αναχωρήσει αεροπορικώς με προορισμό την Κοπεγχάγη.Όσοι αγωνίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ όσοι δεν έπαιξαν προπονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση και ο Φώτης Ιωαννίδης.
