Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την προπόνησή της στη Γλασκώβη και ετοιμάζεται να πετάξει για Κοπεγχάγη , με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά. αποστολή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Οι διεθνείς προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο αθλητικό κέντρο Garscube στη Γλασκώβη, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα τους πριν από την αναχώρηση για τη Δανία.

Η Ελλάδα ηττήθηκε και στη Γλασκώβη, αυτή τη φορά με 3-1 από τη Σκωτία, παρά το γκολ του Τσιμίκα που είχε δώσει το προβάδισμα 1-0. Μετά από αυτή την ήττα, η Γαλανόλευκη παραμένει στο -4 από την κορυφή, όπου ισοβαθμούν Σκωτία και Δανία. Την Κυριακή (12/10) έχει «ραντεβού» με τη Δανία για την τελευταιά ζαριά.

Μετά την προπόνηση, η ομάδα θα γευματίσει στο ξενοδοχείο και στις 18:00 τοπική ώρα (20:00 Ελλάδας) θα αναχωρήσει αεροπορικώς με προορισμό την Κοπεγχάγη.Όσοι αγωνίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ όσοι δεν έπαιξαν προπονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση και ο Φώτης Ιωαννίδης.