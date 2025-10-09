Γκολ του Τσιμίκα και μετά όλα λάθος! Η Εθνική προηγήθηκε στη Σκωτία, αλλά μετά δέχτηκε 3 φτηνά γκολ, έχασε με 3-1, έπεσε στην 3η θέση και πλέον το Μουντιάλ της Αμερικής απομακρύνθηκε! Την Κυριακή στη Δανία για την τελευταία ζαριά. ΓΛΑΣΚΩΒΗ, αποστολή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Το όνειρο του Μουντιάλ αρχίζει να ξεθωριάζει! Η Ελλάδα μέχρι να προηγηθεί με τον Τσιμίκα έπαιξε εξαιρετικά, όμως κάπου εκεί επήλθε black out, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και γνώρισε οδυνηρή ήττα με 3-1 από την Σκωτία. Πλέον από την 3η θέση στον όμιλο έχει να ανέβει... Γολγοθά!

Σκωτία - Ελλάδα: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Οι γηπεδούχοι Σκωτσέζοι ξεκίνησαν τον αγώνα του Χάμπτεν Παρκ ως εξής: Γκαν στο τέρμα, άμυνα με Χίκεϊ, Σούταρ, Χάνλεϊ και Ρόμπερτσον. Κέντρο με ΜακΤομινεϊ, Φέργκιουσον και ΜακΓκιν και μπροστά ως τριάδα οι Γκάνον Ντόακ, Κρίστι και Άνταμς.

Για την Ελλάδα με τους παίκτες της να βιώνουν μία ιδιαίτερη μέρα καθώς την Πέμπτη συμπληρωνόταν ένας χρόνος από την πολύ μεγάλη απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Βαγιαννίδης. Στον άξονα οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης και πίσω από τον Παυλίδη ήταν ο Μπακασέτας. Στα 2 άκρα οι Τζόλης και Μασούρας. Πρακτικά οι αλλαγές σε επίπεδο προσώπων ως προς τον αγώνα κόντρα στη Δανία ήταν 2 με τους Μπακασέτα και Μασούρα να επιλέγονται ως βασικοί.

Στο... καλημέρα του ματς η Ελλάδα ήρθε πιο κοντά από ποτέ στο 0-1

Η Εθνική μας ομάδα ήταν εκείνη που έφτασε πολύ κοντά στο το κάνει το 0-1 στο 7ο λεπτό του πρώτου 45λεπτου. Έπειτα από συνεργασία των Μπακασέτα - Τζόλη η μπάλα γύρισε προς τον Παυλίδη που όμως δεν τη βρήκε από θέση βολής και έτσι χάθηκε τεράστια φάση. Η Ελλάδα απείλησε ξανά στο 14' έπειτα από πλαγιοκόπηση του Βαγιαννίδη. Στη συνέχεια ένα σουτ του Τσιμίκα έφυγε ψηλά και άουτ.

Η Σκωτία έψαξε αντίδραση αλλά χωρίς να βγάλει κάτι το ουσιώδες ή κάποια φάση σούπερ απειλητική. Στη συνέχεια ο ρυθμός άρχισε κάπως να πέφτει με την Εθνικη πάντως να πιέσει αισθητά και με πρέσινγκ ψηλά. Στο 33' ένα σουτ του Παυλίδη εκτός περιοχής άλλαξε πορεία από κόντρα αλλά κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου πορτιέρε.

Στο 44' ο διαιτητής Έσκας θα έβγαζε κίτρινη στον Ζαφείρη θεωρώντας ότι πήγε να εκβιάσει πέναλτι σε πτώτη του στην περιοχή. Ο χρόνος είχε αρχίσει να κυλά για τα καλά για να φτάσουμε στο τέλος του πρώτου 45λεπτου. Η Ελλάδα είχε την πολύ καλή στιγμή του Παυλίδη, ήταν ένα κλικ καλύτερη των Σκωτσέζων αλλά αυτήν την υπεροχή δεν κατάφερε να τη μετουσιώσει σε ένα γκολ που θα της έδινε το αβαντάζ προτού βρεθεί στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Ξανά ο Παυλίδης απείλησε την αντίπαλη εστία αλλά η Ελλάδα δεν σκόραρε

Στην επανάληψη ο Παυλίδης ήταν και πάλι εκείνος που βρέθηκε σε ευκαιρία της Εθνικής μας ομάδας σε ξεκίνημα ημιχρόνου. Στο 47' από τη σέντρα του Τσιμίκα ο Παυλίδης πήρε την κεφαλιά με τη μπάλα να φεύγει έξω. Στο 53' η Σκωτία επιχείρησε να απειλήσει από φάουλ του Ρόμπερτσον αλλά δεν της βγήκε επικίνδυνη - για την εστία του Τζολάκη - φάση. Στο 54' ο Μασούρας βρέθηκε απέναντι στον Γκαν αλλά σούταρε δυνατά και πολύ άουτ.

Το πρώτο του γκολ στην Εθνική ο Τσιμίκας και το 1-1 ο Κρίστι

Στο 62ο λεπτό η Ελλάδα θα έβαζε το πρώτο γκολ του αγώνα. Έπειτα από ωραία συνεργασία της Εθνικής υπήρξε κάθετη του Μασούρα, ο Τζόλης πέρασε την μπάλα στον Μπακασέτα, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Παυλίδης εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε και στην επαναφορά ο Τσιμίκας άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ, βρίσκοντας πρώτη φορά δίχτυα με την Ελλάδα. Η χαρά των διεθνών μας ήταν πρακτικά μόνο για 2 λεπτά.

Στο 64' η άμυνα μας δεν έδιωξε δυνατά εκτός περιοχής, η μπάλα έμεινε εκεί και ο Κρίστι από κοντά έκανε το 1-1 που έπειτα από VAR check για οφσάιντ μέτρησε. Η Σκωτία στην πρώτη τόσο καλή της φάση βρήκε και το γκολ που είνα κάπως άδικο από αγωνιστικής πλευράς αλλά αυτό προέκυψε και από την έλλειψη σωστής αντίδρασης από τους διεθνείς μας. Στο 75' ο Άνταμς βρέθηκε ανενόχλητος απέναντι στον Τζολάκη και αστόχησε στο σουτ του.

Ανατροπή η Σκωτία από τον Φέργκιουσον και το 2-1, το 3-1 ο Ντάικς

Στο 80ό λεπτό η Σκωτία έκανε την ανατροπή και το 1-2. Από την εκτέλεση φάουλ του Ρόμπερτσον η μπάλα «κόλλησε» στην πειροχή και από τις κόντρες έφτασε στον Φέργκιουσον, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το 2-1. Και εδώ υπήρξε κάκιστη αντίδραση των παικτών της Εθνικής μας και λανθασμένες τοποθετήσεις και φυσικά και σε σχέση με τις εναέριες μονομαχίες. Στις καθυστερήσεις ο Καρέτσας είχε εξαιρετική κίνηση και σουτάρα που αποκρούστηκε σε μία ενέργειά του που χειροκροτήθηκε και από τους Σκωτσέζους. Στο 93ο λεπτό έπειτα από λάθος του Τζολάκη ήρθε και το 3-1 από τον Ντάικς που πήρε τη μπάλα από τον διεθνή γκολκίπερ καθώς την έχασε ενώ προσπαθούσε να μην βγει η μπάλα κόρνερ.

MVP: Ο Φέργκιουσον για το γκολ του στο 2-1. Ξεκάθαρα για τη στιγμή που σκοράρει, τη σημασία του τέρματος και το ότι ολοκληρώνει έτσι μία ανατροπή από 0-1 σε 2-1 και από εκεί ήρθε μετά το σκορ 3-1.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Κρίστι που ήταν ένας εκ των 3 σκόρερ των Σκωτσέζων που φυσικά ήταν πολύ σημαντικοί για την εξέλιξη του αγώνα. Ως 2ο πρόσωπο ο Ρόμπερτσον που έβγαλε από φάουλ τη φάση του 2-1. Ο Ντάικς απλώς αξιοποίησε το λάθος του Κωνσταντή Τζολάκη στο 3-1.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι διεθνείς μας στο πως δεν αντέδρασαν μετά το 0-1. Η συνολική τους εικόνα που οδήγησε σε κακή αντιμετώπιση των φάσεων όπου δέχθηκαν τα 2 τέρματα των Σκωτσέζων.

Η ΓΚΑΦΑ: Η αντίδραση της Εθνικής μας έπειτα από το 0-1 με το πως δέχθηκε το 1-1. Δεν έγινε δυνατή απομάκρυνση, η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Κρίστι σκόραρε. Προφανώς εδώ θα βάλουμε και τη φάση του 2-1 αλλά και του 3-1 με το λάθος του Τζολάκη.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο ρέφερι Έσκας είχε ορισμένα ζητήματα στους τομείς των φάουλ και του πειθαρχικού ελέγχου. Υπήρχαν περιπτώσεις φάουλ υπέρ των διεθνών μας που δεν τις έδωσε. 'Κιτρίνισε' τον Ζαφείρη στο πρώτο 45λεπτο θεωρώντας πως πήγε να εκμαιεύσει πέναλτι σε πτώση του στην περιοχή των Σκωτσέζων.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ένα ματς που η Ελλάδα πήγαινε να το πάρει, κέρδιζε με 0-1 και είχε την δυνατότητα να σκοράρει και πιο νωρίς εν τέλει το έχασε. Η γρήγορη ισοφάριση των Σκωτσέζων και η κακή διαχείριση της φάσης του 2-1 αρκούσαν για να οδηγήσουν σε αυτή τη σκληρή και δύσκολη ήττα για την Εθνική μας ομάδα. Το 3-1 είναι ένα ζόρικο αποτέλεσμα και φέρνει πλέον σε πολύ δύσκολη θέση την Ελλάδα στον όμιλό της.

ΣΚΩΤΙΑ: Γκαν, Χίκεϊ (57' λ.τρ. Ράλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον (92' ΜακΚένα), ΜακΤομινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Γκάνον Ντόακ (57' Γκίλμουρ), Κρίστι (83' Τίερνι) και Άνταμς (83' Ντάικς).

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης (83' Μουζακίτης), Κουρμπέλης (83' Μάνταλος), Παυλίδης (72' Καρέτσας), Μπακασέτας (72' Κωνσταντέλιας), Τζόλης και Μασούρας (72' Ιωαννίδης)