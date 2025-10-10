Με ποιον τρόπο μπορεί να βγει η Εθνική Ελλάδας πρώτη στον όμιλο, ώστε να πάει στο Μουντιάλ 2026 και οι πιθανότητες για τη δεύτερη θέση.

Η Ελλάδα μετά την πεντάρα επί της αδύναμης Λευκορωσίας είχε ένα κακό ματς στο Φάληρο με τη Δανία κι ένα καλό ματς μέχρι το 62' στη Γλασκώβη.

Κι όμως, μέτρησε δύο ήττες με 3-0 από τους Σκανδιναβούς και με 3-1 από τους Σκωτσέζους και πλέον βρίσκεται στο -4 από τις δύο ομάδες στον τρίτο όμιλο των προκριματικών. Η γαλανόλευκη δεν κρατάει φυσικά την τύχη στα χέρια της όχι μόνο για την πρωτιά, αλλά και για τη δεύτερη θέση, που δίνει τη δυνατότητα στα μπαράζ του Μαρτίου για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Η Εθνική ουσιαστικά θέλει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα για την απευθείας πρόκριση. Ένα είναι το σενάριο και δεν υπάρχει άλλο. Καταρχάς, Ελλάδα, Δανία και Σκωτία θα παίξουν με την Λευκορωσία. Με δεδομένο ότι θα νικήσουν όλοι τους αδύναμους Λευκορώσους, ας δούμε το σενάριο. Η Εθνική με νίκη την Κυριακή στην Κοπεγχάγη πάει στους 6 και η Δανία μένει στους 7. Η Σκωτία αναμένεται την Κυριακή να φτάσει τους 10 με τη Λευκορωσία εντός.

Τότε, όλα θα κριθούν τον Νοέμβριο. Η Ελλάδα στις 15 του επόμενου μήνα έχει τη Σκωτία εντός και με νίκη πάει στους 9 βαθμούς και η Σκωτία μένει στους 10. Η Δανία με τη Λευκορωσία εντός θα πάει κι αυτή στους 10. Την τελευταία αγωνιστική, στις 18 Νοεμβρίου η Ελλάδα θα παίξει εκτός με τη Λευκορωσία και λογικά θα πάει στους 12. Αυτό που θέλει είναι στη Γλασκώβη Σκωτία και Δανία να μείνουν στο «Χ» και να φτάσουν μάξιμουμ στους 11 βαθμούς. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα ταξιδέψει η Εθνική ως πρώτη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εξαιρετικά δύσκολο σενάριο βέβαια...

Η δεύτερη θέση

Η Εθνική αν δεν γίνει το... θαύμα θέλει φυσικά να πάρει σε τρία ματς πέντε βαθμούς περισσότερους από Σκωτία ή Δανία. Μόνο που δεν την βολεύουν και τα γκολ, διότι πρώτα μετράει η διαφορά των γκολ κι όχι τα ματς μεταξύ των ομάδων, επειδή πρόκειται για διοργάνωση της FIFA.

Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη θέση επίσης θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό την Κυριακή. Αν η Εθνική ηττηθεί στη Δανία τότε η αντίπαλός της και η Σκωτία θα φτάσουν τους 10, η Ελλάδα θα μείνει στους 3 και δεν θα προλαβαίνει με δύο ματς τον Νοέμβριο ούτε τη δεύτερη θέση.

Με νίκη θ' απειλεί δεδομένα τη Δανία, που έχει να πάει Σκωτία, αλλά και την τελευταία, την οποία έχει στο Φάληρο και υπάρχει και το Σκωτία - Δανία στις 18/11. Αν η Εθνική έρθει ισόπαλη στη Δανία την Κυριακή, θα φτάσει τους 4 και με δύο νίκες τον Νοέμβριο θα πάει μάξιμουμ στους 10. Η Σκωτία θα είναι στους 10 την Κυριακή και η Δανία στους 8. Η τελευταία θα πάει στους 11 με τη Λευκορωσία τον Νοέμβριο, οπότε η Ελλάδα θ' απειλεί μόνο τη Σκωτία. Σ' αυτό το ενδεχομένο θα θέλει μόνο ήττα στη Γλασκώβη των Σκωτσέζων από τη Δανία. Και πάλι μπορεί να μην φτάνει η ισοβαθμία. Διότι τώρα η Σκωτία είναι σε διαφορά τερμάτων στο +4 και η Ελλάδα στο -1...

Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα

Η πρώτη αγωνιστική 5/9

Δανία - Σκωτία 0-0

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

Η δεύτερη αγωνιστική 8/9

Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

Ελλάδα - Δανία 0-3

Η τρίτη αγωνιστική 9/10

Σκωτία - Ελλάδα

Λευκορωσία - Δανία

Βαθμολογία (3 αγώνες)

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

1. Δανία 9-0 7

2. Σκωτία 5-1 7

3. Ελλάδα 6-7 3

4. Λευκορωσία 1-11 0

Η τέταρτη αγωνιστική 12/10

Σκωτία - Λευκορωσία 19.00

Δανία - Ελλάδα 21.45

Η πέμπτη αγωνιστική 15/11

Δανία - Λευκορωσία 21.45

Ελλάδα - Σκωτία 21.45

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45

