Δύο Σκωτσέζοι δημοσιογράφοι που... ακολουθούν την εθνική Σκωτίας αναλύουν στο Gazzetta την ομάδα του Στιβ Κλαρκ ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα που θα κρίνει πολλά στον 3ο όμιλο!

Η Εθνική Ελλάδας, έχοντας ευχάριστες αναμνήσεις από την τελευταία της επίσκεψη στο «Χάμπντεν Παρκ», ταξίδεψε και πάλι στη Γλασκώβη για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Σκωτία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τους Σκωτσέζους δημοσιογράφους Μάικλ Γκραντ (Times) και Άλαν Πατούλο (Scotsman), που ανέλυσαν την ομάδα του Στιβ Κλαρκ. Τι να περιμένει η Ελλάδα απέναντι στη Σκωτία και πόσο διαφορετική θα είναι αυτή η ομάδα από εκείνη του περασμένου Μαρτίου; Ποια είναι τα πλάνα για το αρχικό σχήμα και ποιο το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των Σκωτσέζων;

«Η Σκωτία είναι απρόβλεπτη, αλλά θα μιλήσει το κίνητρο»

Ενθουσιασμός και προσδοκίες. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί ως επί το πλείστον στο «στρατόπεδο» των Σκωτσέζων μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια. Η Σκωτία αγωνίστηκε δις εκτός έδρας, αρχικά αποσπώντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην πρεμιέρα απέναντι στη Δανία (0-0), προτού ακολουθήσει η νίκη επί της Λευκωσίας (0-2).

Οι τέσσερις βαθμοί είναι μια πολύ καλή βάση, δεδομένου ότι θα αντιμετωπίσει στο «Χάμπντεν Παρκ» την Ελλάδα και τη Λευκορωσία και αυτό είναι που επεσήμανε στο Gazzetta ο ανταποκριτής της εθνικής Σκωτίας στους «Times», Μάικλ Γκραντ, υπογραμμίζοντας ότι η νίκη με την Ελλάδα είναι επιτακτική.

«Η Σκωτία γνωρίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει. Θα χτίσει πάνω στη δυναμική δύο πολύ καλών αποτελεσμάτων τον περασμένο μήνα. Το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί αυτό το θετικό κλίμα μπροστά στον… θόρυβο του Χάμπντεν! Από το 1998 έχει να προκριθεί σε τελική φάση Μουντιάλ και σε κάθε προκριματικά υπάρχουν αυτά τα ‘’αν’’. Αν νικήσουν τον ένα ή τον άλλο αγώνα μετά από απώλεια βαθμών. Πιστεύω ότι η Σκωτία πρέπει να νικήσει την Ελλάδα για να την κρατήσει από πίσω της και να διατηρήσει την πίεση στην Δανία.

Ο πιο συναρπαστικός παίκτης της Σκωτίας είναι ο νεαρός εξτρέμ Ντόακ, ο οποίος πήγε στην Μπόρνμουθ από τη Λίβερπουλ για 25 εκατ. λίρες. Είναι γρήγορος, τεχνίτης, αρκετά δραστήριος και παίζει άμεσα. Προσοχή χρειάζονται οι ΜακΓκιν και ΜακΤόμινεϊ που σκοράρουν συχνά, αλλά και ο Άνταμς που βρίσκεται σε καλή φόρμα. Η μόνη έκπληξη στην αποστολή είναι η επιστροφή του 42χρονου τερματοφύλακα Γκόρντον που δεν έχει αγωνιστεί λεπτό φέτος. Ο Κλαρκ εξέπληξε τους πάντες παίζοντας με δύο επιθετικούς στην Κοπεγχάγη, η Σκωτία είχε ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά έπαιξε και πολύ καλή άμυνα. Θα κυνηγήσει τη νίκη στο γήπεδό της».

Σημαντικός παράγοντας θα είναι επιπλέον και ο κόσμος που θα δώσει το «παρών» σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι γεμάτο και… καυτό. Ο Γκραντ εξήγησε γιατί η Σκωτία θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο συγκριτικά με τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας εκεί τον περασμένο Μάρτιο (0-3) για το Nations League.

«Αρχικά να πω ότι η Σκωτία έχει εξαιρετικό ρεκόρ σε εντός έδρας προκριματικά. Ο Κλαρκ έχει χάσει μόνο ένα από τα τελευταία είκοσι παιχνίδια εκεί. Η προσέλευση του κόσμου έχει αυξηθεί σημαντικά από όταν ανέλαβε και απέναντι στην Ελλάδα αναμένονται περίπου 50.000 οπαδοί. Το Χάμπντεν όταν είναι γεμάτο και η ομάδα καλά, γίνεται ένα από τα πιο θορυβώδη γήπεδα στην Ευρώπη.

Μετά τη βαριά ήττα από την Ελλάδα τον Μάρτιο, η Σκωτία γνωρίζει πλέον πολύ καλά πόσο επικίνδυνη αντίπαλο έχει να αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πιαστούν απροετοίμαστοι, έχουν πλήρη επίγνωση της ποιότητας των Ελλήνων. Τότε, η Σκωτία έδειχνε εξαντλημένη μετά τη μεγάλη εμφάνιση στον Πειραιά και το ταξίδι της επιστροφής. Αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο φρέσκια η ομάδα, πλην του ότι τότε δεν ήταν διαθέσιμοι οι Ντόακ και Χίκεϊ».

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, το φορτίο για μια επιστροφή σε Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια βαρύ. Και οι Σκωτσέζοι παίκτες το γνωρίζουν καλά, δεν χρειάζονται την… υπενθύμιση από την πίεση των Μέσων.

«Από τα ΜΜΕ της χώρας δεν υπάρχει ουσιαστική πίεση. Περισσότερο θα έλεγα ότι όλοι στη χώρα καταλαβαίνουν πόσο σημαντικός είναι αυτός ο αγώνας. Η πίεση προέρχεται από την ανάγκη να περάσουν μπροστά από Δανία και Ελλάδα. Οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί μετά τη συγκομιδή των τεσσάρων βαθμών εκτός έδρας. Ήταν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, ίσως αναπάντεχο. Έμοιαζε πολύ δύσκολος όμιλος, πλέον όμως είναι μια ευκαιρία για κάτι ξεχωριστό. Πολλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα αυτό. Για παίκτες όπως οι Ρόμπερτσον, ΜακΓκιν, ΜακΛιν, Χάνλεϊ αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να παίξουν σε Μουντιάλ. Μερικοί έχουν μιλήσει ανοιχτά πόσο ισχυρό κίνητρο αποτελεί αυτό. Θα τα δώσουν όλα. Η Σκωτία είναι απρόβλεπτη, άλλοτε εντυπωσιάζει, άλλοτε απογοητεύει. Τώρα θα ‘’μιλήσει’’ το κίνητρο»!

Ο Μάικλ Γκραντ για... φινάλε, έκανε την πρόβλεψή του για την ενδεκάδα της Σκωτίας:

(4-2-3-1): Γκαν, Χίκεϊ, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, Γκίλμουρ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, ΜακΤόμινεϊ, Ντόακ, Άνταμς.

«Να προσέξει τον Ντόακ η Ελλάδα, θα παίξει επιθετικά η Σκωτία»

Στο Gazzetta μίλησε και ο Άλαν Πατούλο που αρθρογραφεί εδώ και χρόνια στο «Scotsman» καλύπτοντας μεταξύ άλλων και την εθνική Σκωτίας.

«Η Ελλάδα πρέπει να προσέξει τον Ντόακ. Είναι κάτι ξεχωριστό για τη Σκωτία. Άλλοτε παίζει στα δεξιά, άλλοτε στα αριστερά, με τη Λευκορωσία βγήκε παίκτης του αγώνα. Προσοχή θέλει και ο ΜακΤόμινεϊ. Δεν παίζει τόσο καλά όσο την περασμένη σεζόν, αλλά είναι επικίνδυνος, όπως και ο ΜακΓκιν που είναι αρκετά φορμαρισμένος και σκοράρει συχνά στο ''Χάμπντεν Παρκ''»!

Η Σκωτία έχει το πλεονέκτημα της έδρας φυσικά, αλλά είδαμε τι έγινε τον Μάρτιο με την Ελλάδα. Δεν είναι γήπεδο-φρούριο, αλλά θα υπάρξει sold out νομίζω. Οι οπαδοί είναι... απελπισμένοι, θέλουν οπωσδήποτε να προκριθεί η ομάδα τους στην τελική φάση. Η τελευταία της συμμετοχή ήταν το 1998, σχεδόν δύο γενιές πίσω. Θα είναι το κομμάτι που λείπει από το παζλ του Στιβ Κλαρκ.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά από άποψη παικτών. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το παιχνίδι του Μαρτίου χρονικά βρισκόταν κοντά στο τέλος της σεζόν, ενώ τώρα μόλις έχει ξεκινήσει. Πολλοί παίκτες βρίσκονται σε καλή φόρμα, η ψυχολογία είναι καλύτερη».

Όσον αφορά τον παράγοντας πίεση από τα media, ο Πατούλο διαφώνησε με τον συνάδελφό του, θεωρώντας ότι ειδικά τώρα υπάρχει ένας ιδιαίτερος αναβρασμός. Ακριβώς επειδή μετά από τόσα χρόνια, η Σκωτία έχει κάνει δύο θετικά βήματα προς την πολυπόθητη πρόκριση.

«Πάντα υπάρχει πίεση από τα Μέσα της Σκωτίας! Ωστόσο, ο Στιβ Κλαρκ εξεπλάγην που στα πρωτοσέλιδα κυριαρχούν ειδήσεις για το τι έχει συμβεί με την Ρέιντζερς και την απόλυση του Ράσελ Μάρτιν ή στις διαμαρτυρίες των οπαδών της Σέλτικ προς την διοίκηση, παρά για το μεγάλο ματς με την Ελλάδα»!

«Ο Κλαρκ είναι κάπως... συντηρητικός, αλλά με την Ελλάδα θεωρώ ότι θα παίξει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο. Οι γενικότερη προσδοκία είναι να κατακτήσει η Σκωτία την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση, παρά να μπλέξει με τα play-offs. Πιστεύουν ότι επιτέλους ήρθε η σειρά τους, για κάποιους παίκτες εξάλλου αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία για παρουσία σε Μουντιάλ»!