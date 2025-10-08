Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θέλει καν να σκέφτεται το προηγούμενο ματς με τη Δανία και αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνει η Εθνική ομάδα για να φύξει ξανά νικήτρια από τη Σκωτία. Αποστολή στη Γλασκώβη Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αφήσει πίσω του το ματς με τη Δανία.

Σ' ερώτηση, λοιπόν, για το τι θα πρέπει ν' αλλάξει η Εθνική Ελλάδας, σε σχέση με εκείνο το ματς, ώστε να φύγει νικήτρια από τη Σκωτία, ο έμπειρος τεχνικός, ήταν απόλυτος. Τα πάντα... Αναφέρθηκε φυσικά στις διαφορές που θα έχει το ματς της Πέμπτης με αυτό του Μαρτίου, αλλά και στον Καρέτσα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

Για το ματς: «Είναι πολύ κρίσιμος αγώνας. Και λόγω του τελευταίου αποτελέσματος με τη Δανία είναι ακόμα πιο σημαντικό. Παίζουμε με έναν σοβαρό αντίπαλο. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα για να μας δώσει πιο καλή συνέχεια. Έχει μεγάλη σημασία για εμάς . Δεν μπορούμε να γυρίζουμε πίσω τα προκριματικά».

Για τον ΜακΤόμινεϊ κι αν θέλει ιδιαίτερη προσοχή: «Σίγουρα είναι σημαντικός παίκτης, αλλά η Σκωτία έχει κι άλλους παίκτες με ποιότητα. Έχει περισσότερες εμπειρίες από εμάς. Έχει κομβικούς ποδοσφαιριστές και τον ίδιο προπονητή για έξι χρόνια. Είναι σοβαρή ομάδα και σαν ομάδα θα την αντιμετωπίσουμε κι όχι ως μονάδες».

Για τον Καρέτσα: «Ήταν άρρωστος, αλλά πλέον δεν έχει πυρετό και ίσως σήμερα να μπορέσει στην προπόνηση να κάνει ορισμένα πράγματα. Μόνο όποιος είναι 100% έτοιμος θα παίζει. Με τη Δανία θα είναι σίγουρα έτοιμος».

Για το τι πρέπει ν' αλλάξει σε σχέση με τη Δανία: «Εκείνο δεν είναι για συγκρίσεις. Δεν ήταν καλό το ματς. Εύχομαι να είναι μία κακή παρένθεση. Πρέπει ν' αλλάξουμε τα πάντα. Εκείνος ο τρόπος παιχνιδιού δεν είναι άξιος για παράδειγμα και σχολιασμού. Δεν πήγε τίποτα σωστά με ή χωρίς τη μπάλα. Θα ήταν δύσκολο να το κάνω μέτρο σύγκρισης τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Τον αγώνα με τη Δανία πρέπει να τον ξεχάσουμε».

Για την καλή παράδοση: «Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Έτσι όπως έχει γίνει το πρόγραμμα δεν σκεφτόμαστε πολλά. Να είμαστε καλά αγωνιστικά και πνευματικά και να πάρουμε αποτελέσματα. Σκεφτόμαστε περισσότερο τον αντίπαλο και την απόδοσή μας για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το περιμένει από τη Σκωτία: «Είναι άλλη διοργάνωση, σημαντικό ματς και για τους δύο. Δεν θα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο παιχνιδιού και των δύο. Όποια έχει περισσότερη διάθεση και συγκέντρωση στον αγωνιστικό χώρο, θα καταφέρει να νικήσει».

Για το ότι η Σκωτία θέλει εκδίκηση: «Δεν σκέφτομαι την προετοιμασία της Σκωτίας. Όταν παίζει στην έδρα της θα έχει μεγάλη υποστήριξη, θα έχει δυναμική που πάντα την έχει όποιος κι αν είναι αντίπαλος. Εμείς σκεφτόμαστε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».