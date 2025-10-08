Προπονητής Σκωτίας: «Οι παίκτες μου ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, διαφορετικό το ματς από του Μαρτίου»

Ο προπονητής της εθνικής Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, μίλησε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 τονίζοντας ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό ματς από εκείνο του Μαρτίου.

Κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του ομίλου είναι η αυριανή αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία. Το «Χάμπντεν Παρκ» θα φιλοξενήσει το κρίσιμο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 (21:45), με την Σκωτία να χρειάζεται με τη σειρά της τους βαθμούς στην προσπάθειά της να βρεθεί ξανά σε Μουντιάλ μετά το 1998.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, μίλησε για την σημασία του παιχνιδιού αλλά και την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του, επισημαίνοντας ότι ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.

«Είμαστε προσηλωμένοι και αποφασισμένοι, παίκτες μου καταλαβαίνουν ότι σε κάθε παιχνίδι της προκριματικής φάσης είναι πραγματικά σημαντικό να παίρνουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Οι παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν», τόνισε ο Κλαρκ όσον αφορά την αναμέτρηση με την Ελλάδα, αλλά και το επόμενο ματς με αντίπαλο τη Λευκορωσία.

Φυσικά, ο προπονητής των Σκωτσέζων ρωτήθηκε σχετικά με την τελευταία αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, όπου η Ελλάδα είχε επικρατήσει 3-0 μέσα στο «Χάμπντεν Παρκ» και προβιβάστηκε στην Α' κατηγορία του Nations League.

«Πρέπει να παίξουμε καλύτερα συγκριτικά με το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι μας με την Ελλάδα. Τον Μάρτιο τούς δώσαμε γκολ, συνήθως δεν αμυνόμαστε με τον τρόπο που το κάναμε σε εκείνο το ματς, ούτε δεχόμαστε έτσι τέρματα. Στα πρώτα 30 λεπτά αποτελέσαμε απειλή για την Ελλάδα. Οι παίκτες της ήταν πιο φρέσκοι εκείνο το βράδυ, αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι έτσι. Πρόκειται για ένα διαφορετικό ματς και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα».