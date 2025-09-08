Ελλάδα – Δανία 0-3: Τα highlights του αγώνα
Η Εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε στο δεύτερο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 από την Δανία στο Καραϊσκάκης.
Οι Σκανδιναβοί ήταν επιβλητικοί, έβγαλαν την ποιότητά τους κι έκαναν τέλειο ματς, εκμεταλλευόμενοι και τα λάθη των Ελλήνων διεθνών.
Τα γκολ για τους φιλοξενούμενους πέτυχαν οι Ντάμσγκααρντ στο 32', ο Αντρέας Κρίστενσεν στο 63' και ο Χόιλουντ στο 81'.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.