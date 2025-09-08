Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Ελλάδα - Δανία 0-3.

Η Εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε στο δεύτερο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 από την Δανία στο Καραϊσκάκης.

Οι Σκανδιναβοί ήταν επιβλητικοί, έβγαλαν την ποιότητά τους κι έκαναν τέλειο ματς, εκμεταλλευόμενοι και τα λάθη των Ελλήνων διεθνών.

Τα γκολ για τους φιλοξενούμενους πέτυχαν οι Ντάμσγκααρντ στο 32', ο Αντρέας Κρίστενσεν στο 63' και ο Χόιλουντ στο 81'.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.