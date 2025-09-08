Βαριά η ήττα της Ελλάδας από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και μετά τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας η εθνική μας ομάδα έμεινε στην τρίτη θέση του ομίλου της - Πολύ κρίσιμα πια τα εκτός έδρας ματς του Οκτωβρίου στη Γλασκώβη και την Κοπεγχάγη.

Η Ελλάδα ηττήθηκε 3-0 από τη Δανία στο κρίσιμο ματς της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έχασε πολύτιμο έδαφος για την πρόκρισή της. Στον επόμενο αγώνα της αντιμετωπίζει τη Σκωτία στη Γλασκώβη και στο μεθεπόμενο τη Δανία στην Κοπεγχάγη!

Επισημαίνεται ότι ο πρώτος προκρίνεται απευθείας και ο δεύτερος κάθε ομίλου θα δώσει μπαράζ.

Η βαθμολογία στον όμιλο

1. Δανία 3-0 4

2. Σκωτία 2-0 4

3. Ελλάδα 5-4 3

4. Λευκορωσία 1-7 0



Αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία 0-0

2η αγωνιστική

08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία 0-3

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία

09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική

18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα

18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία



Τα κριτήρια ισοβαθμίας