Kάκιστη εμφάνιση από την Εθνική Ελλάδας η οποία ηττήθηκε εύκολα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 3-0 από τη Δανία και έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Δεν τα κατάφερε δυστυχώς η Εθνική μας απέναντι στους Δανούς. Οι Σκανδιναβοί παρουσιάζοντας καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στους διεθνείς μας έβαλαν αρχικά από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και λίγο πριν το τέλος έκαναν και το 0-3. Έτσι πήραν σημαντική νίκη στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Ιδιαίτερα κακή η Εθνική στους περισσότερους τομείς του παιχνιδιού της.

Ελλάδα - Δανία: Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να χρίσει βασικό τον Κωνσταντέλια στη μία και μοναδική αλλαγή του σε σχέση με τη Λευκορωσία. Εκτός αρχικού σχήματος τέθηκε ο αρχηγός Μπακασέτας. Η αρχική διάταξη της Ελλάδας για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Δανία: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο κα Βαγιαννίδη. Στο κέντρο οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης, Τζόλης και Καρέτσας στα 2 άκρα, ο Κωνσταντέλιας ως δεκάρι και ο Παυλίδης φορ.

Ο προπονητής των Δανών, Μπράιαν Ρίμερ, επέλεξε τους δικούς του «εκλεκτούς» έντεκα για την αναμέτρηση και παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-3-3. Βασικός χρίστηκε ο 19χρονος Φρόχολντ στο κέντρο για τους Δανούς ενώ στον πάγκο βρέθηκε ο Ντόλμπεργκ που απέναντι στη Σκωτία είχε ξεκινήσει μαζί με τον Μπιέρεθ στην κορυφή της επίθεσης. Η διάταξη των Δανών: Σμάιχελ στο τέρμα, άμυνα με Μέλε, Κρίστενσεν, Άντερσεν και Ρ. Κρίστενσεν, άξονας με Χιούμλαντ και τους Φρόχολντ και Χόιμπιεργκ, άκρα με Ντάμσγκααρντ και Όλσεν και φορ ο Μπιέρεθ.

Το σκορ άνοιξαν οι Δανοί με ένα υπέροχο σουτ του Ντάμσγκααρντ για το 0-1

Η Ελλάδα ξεκίνησε το παιχνίδι πρεσάροντας αισθητά. Οι Δανοί έβγαλαν αντίδραση, πήγαν να αξιοποιήσουν λανθασμένες μεταβιβάσεις προς τα πίσω και την εστία του Τζολάκη αλλά δίχως να βγάλουν σουτ, ωστόσο έδειχναν ανταγωνιστικοί στον αγώνα.

Στο 15' ήρθε ένα σουτ του Τζόλη που πέρασε έξω. Στο 22' ο Βαγιαννίδης έδιωξε με δύναμη τη μπάλα σε ένα επικίνδυνο γύρισμα των Δανών. Στο 25' ο Κουλιεράκης έκοψε το σουτ του Φρόχολντ. Στο 27' ο Καρέτσας έκανε κίνηση προς τα μέσα, πήγε και για το σουτ αλλά κόπηκε. Στο 30' ο Φρόχολντ έφτασε κοντά στο 1-0 έπειτα από λάθος στο κέντρο και το σουτ του πήγε πολύ λίγο έξω.

Στο 32ο λεπτό ήρθε το 0-1. Ο Κουρμπέλης πήγε να κάνει ντρίμπλα εκτός περιοχής, ο Ντάμσγκααρντ πήρε τη μπάλα και με δεξί σουτ και αφού απέφυγε τον διεθνή μέσο, σούταρε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 0-1. Ήταν ένα εξαιρετικό γκολ. Στο 42' ο Μέλε είχε σουτ που έπιασε ο Τζολάκης. Στο 45+ ο Τζολάκης έκανε φοβερή απόκρουση με το πόδι στο φάουλ του Χόιμπεργκ και ενώ η μπάλα βρήκε πάνω στον Κουλιεράκη και άλλαξε πορεία. Το σκορ στο πρώτο 45λεπτο έκλεισε στο 0-1 και ενώ οι Δανοί ήταν ανώτεροι της Ελλάδας στο πιο μεγάλο σκέλος του.

Ο Γιοβάνοβιτς έβαλε τους έμπειρους παίκτες του στο 2ο μέρος αλλά η Δανία άντεξε και έκανε το 0-3

Στην επανάληψη ο ομοσπονδιακός τεχνικός έβαλε στο 46' και τον Μπακασέτα αλλά και τον Μασούρα στέλνοντας στον πάγκο τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Ήθελε να ποντάρει πάνω στην εμπειρία τους. Η Εθνική μας μπήκε πιο καλά στο ξεκίνημα του β' μέρους αλλά οι Δανοί άντεξαν στην πίεση. Στο 61' ο Χόιμπιεργκ είχε ένα σουτ φοβερά άστοχο. Στο 63' ο Κρίστενσεν έκανε το 0-2 καθώς βρέθηκε σε έναν χώρο που δεν τον μάρκαρε κανείς και έκανε το σουτ για το γκολ.

Η Ελλάδα στη συνέχεια ρίσκαρε έχοντας και 2ο φορ στον αγώνα. Ο Ιωαννίδης αντικατέστησε τον Ζαφείρη αλλά ήρθε και τρίτο γκολ για τους Δανούς. Στο 82' ήρθε και το 0-3 από κοντά χάρις στον Χόίλουντ έπειτα από γρήγορη επίθεση των Δανών και ενέργεια του Φρόχολντ. Ο Μαυροπάνος γύρισε πίσω για να κόψει, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Χόιλουντ σε κενή εστία σκόραρε για το τελικό αποτέλεσμα που είναι και σκληρό για την Ελλάδα.

MVP: Ο Ντάμσγκααρντ. Κυρίως για το γκολ του στο 0-1, που έδωσε το προβάδισμα στους Δανούς στο πρώτο 45λεπτο, αλλά και συνολικά για τις κινήσεις του, τις πρωτοβουλίες του, τη συνεισφορά του ως εξτρέμ και ως χαφ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι περισσότεροι εάν όχι όλοι οι χαφ των Δανών. Σε αυτήν την κατηγορία δικαίως βρίσκεται και ο στόπερ Κρίστενσεν που λειτουργώντας ως φορ σκόραρε απέναντι στον Τζολάκη για το 0-2.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η Ελλάδα του α' μέρους. Ειδικά το κέντρο της είχε πολύ μεγάλα προβλήματα και ως προς την πίεση των Δανών και στις μεταβιβάσεις. Από λάθος χαφ της Εθνικής μας ήρθε και το 0-1. Η Εθνική μας ως προς το πρώτο 45λεπτο δεν πήρε πράγματα και από τους μεσοεπιθετικούς της. Από τους μεσοεπιθετικούς που έπαιξαν πιο πολύ υστέρησε αγωνιστικά ο Τζόλης.

Η ΓΚΑΦΑ: Την έχει κάνει ο Κουρμπέλης στη φάση του 0-1. Έχει χάσει την κατοχή της μπάλας κοντά στην περιοχή και μετά έχει χάσει και τον αντίπαλό του.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε ορισμένα θεματάκια σε επίπεδο φάουλ και καρτών η διαιτησία. Δεν έχει κάνει πάντως κάποιο σούπερ ή μεγάλο λάθος ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας. Υπήρξε έλεγχος VAR στο 0-3 των Δανών για οφσάιντ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η Δανία ήταν καλύτερη της Εθνικής μας στο πιο μεγάλο σκέλος της αναμέτρησης. Eπικράτησε στη μεσαία γραμμή, αξιοποίησε τα λάθη της, σκόραρε στις σωστές στιγμές και πήρε τη νίκη στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η Ελλάδα - που είχε γενικά κακή εμφάνιση - καλείται να σηκώσει αγωνιστικά κεφάλι γιατί δεν έχει κριθεί ακόμα τίποτα οριστικά.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης (75' Ιωαννίδης), Κουρμπέλης (64' Σιώπης), Τζόλης (83' Πέλκας), Καρέτσας (46' Μπακασέτας), Κωνσταντέλιας (46' Μασούρας) και Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Μέλε (90' Γκρόνμπεκ), Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Φρόχολντ (82' Λάρσεν), Όλσεν (63' Ντρόγκου), Ντάμσγκααρντ (83' Ο' Ράιλι) και Μπιέρεθ (63' Ρ. Χιόλουντ).