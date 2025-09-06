Παραμιλά και η UEFA με τον Καρέτσα: «Είναι μόνο 17 χρονών!»

Η UEFA αφιέρωσε δύο post στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με αφορμή την εκπληκτική του εμφάνιση απέναντι στη Λευκορωσία.

Με ένα γκολ και μία ασίστ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν σε ακόμα ένα ματς της Εθνικής ένας εκ των πρωταγωνιστών. Ο Έλληνας διεθνής χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να δώσει προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέναντι στη Λευκορωσία (5/6, 5-1), ενώ στο 17ο λεπτό έβγαλε μία σέντρα για... σεμινάριο στον Βαγγέλη Παυλίδη που έκανε το 2-0.

Ο άσος της Γκενκ ξεχωρίζει τόσο για την αριτότητά του αλλά και για το νεαρό της ηλικίας του και κάνει ακόμα και την UEFA να απορεί πώς είναι δυνατόν ένα 17χρονο παιδί να κάνει όσα απίστευτα έκανε στην πρεμιέρα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Η Ομοσπονδία αφιέρωσε δύο post στον Καρέτσα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν παίκτη που ακόμα δεν έχει συμπληρώσει 18 χρόνια ζωής!