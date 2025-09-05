Ελλάδα - Λευκορωσία 1-0: Καρέτσας με το... καλησπέρα και προβάδισμα για τη «γαλανόλευκη»
Η Εθνική μπήκε... φορτσάτη στην αναμέτρηση κόντρα στη Λευκορωσία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026 (5/9).
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρήκε δίχτυα με τη συμπλήρωση του 3ου λεπτού, κάνοντας το 1-0 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημάδεψε τον 17χρονο επιθετικό που βρισκόταν εντελώς μόνος του στο ύψος του πέναλτι, με τον δεύτερο να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ένα άψογο τελείωμα.
Δείτε το γκολ του Καρέτσα:
