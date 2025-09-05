Μόλις τρία λεπτά χρειάστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να δώσει προβάδισμα στην Ελλάδα, κάνοντας το 1-0 για την Εθνική μας απέναντι στη Λευκορωσία.

Η Εθνική μπήκε... φορτσάτη στην αναμέτρηση κόντρα στη Λευκορωσία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026 (5/9).

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρήκε δίχτυα με τη συμπλήρωση του 3ου λεπτού, κάνοντας το 1-0 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημάδεψε τον 17χρονο επιθετικό που βρισκόταν εντελώς μόνος του στο ύψος του πέναλτι, με τον δεύτερο να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ένα άψογο τελείωμα.