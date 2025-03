Παρέδες για Ραφίνια: «Μη μιλάς, αν δεν μπορείς να υποστηρίξεις τις δηλώσεις σου στο γήπεδο»

Ο Λεάντρο Παρέδες αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Ραφίνια πριν από το παιχνίδι της Αργεντινής με την Βραζιλία και τόνισε πως όσα λες καλό είναι να μπορείς να τα υποστηρίζεις και στο γήπεδο.

Η δήλωση που έκανε ο Ραφίνια στην συνέντευξη που παραχώρησε πριν από το μεγάλο ματς της Αργεντινής με την Βραζιλία φαίνεται πως όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητη, αλλά κινητοποίησε άρδη τους ποδοσφαιριστές της «αλμπισελέστε», όπως παραδέχθηκε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο Λεάντρο Παρέδες.

Ο κεντρικός μέσος της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι ανέφερ πως οι δηλώσεις του αυτές συζητήσαν στην ομαδική που έχουν οι παίκτες της εθνικής Αργεντινής στο WhatsApp κι έδωσε μία συμβουλή στον Βραζιλιάνο εξτρέμ να μην βιάζεται να μιλάει πριν τους αγώνες κι αν το κάνει να φροντίζει να μπορεί να υποστηρίξει στο γήπεδο τα λεγόμενά του.

❗🗣️ Paredes on Raphinha's words: "You shouldn’t talk in advance, especially when you can’t prove it on the pitch. As soon as Raphinha said that, we sent it to the WhatsApp group... We talked on the pitch." pic.twitter.com/gogkgOq6Yk