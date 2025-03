Ο Ραφίνια πλήρωσε την αλαζονική του δήλωση πριν το Αργεντινή-Βραζιλία με βαριά ήττα της ομάδας του στο «Μονουμεντάλ» και οι παίκτες της Αλμπισελέστε θέλησαν να τον... πικάρουν την ώρα που πήγαινε προς τα αποδυτήρια.

Η Αργεντινή διέλυσε τη Βραζιλία με 4-1 έστω και χωρίς τον Λιονέλ Μέσι και απάντησε... εκκωφαντικά στις δηλώσεις του Ραφίνια που δυναμίτισαν το κλίμα του «Clasico» πριν από το ματς.

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Μπαρτσελόνα έγινε το πρόσωπο της αναμέτρησης από το ημίχρονο κιόλας, όταν η Αλμπισελέστε ήταν ήδη μπροστά στο σκορ με 3-1 δείχνοντας έτσι ποιος είναι το αφεντικό. Έτσι, μετά το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους, ο Ραφίνια συνάντησε... κίνηση μέχρι να πάει στα αποδυτήρια, με τους παίκτες της Αλμπισελέστε να πιάνουν κουβέντα σε προκλητικό τόνο δείχνοντας πως δεν ξέχασαν τα όσα δήλωσε στον Ρομάριο την παραμονή του ματς.

Συγκεκριμένα, το «πέσιμο» ξεκίνησε από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες ο οποίος έτρεξε με φόρα προς το μέρος του Βραζιλιάνου, με τους Παρέδες και Ρομέρο να παίρνουν τη σκυτάλη και τον Ραφίνια εν τέλει να τους απωθεί φανερά εκνευρισμένος.



Raphinha leaving the pitch with Argentina players around him. pic.twitter.com/nYMt0hmlPX