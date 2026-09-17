Μπέκαμ: «Ο Μέσι θα έπρεπε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα, αυτά που κάνει στα 39 του δεν υπάρχουν»

Ότι ο Λιονέλ Μέσι είναι αυτός που πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα υποστήριξε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά την κατάκτηση του Campeones Cup.

Ο... ασταμάτητος Λιονέλ Μέσι έβαλε στο παλμαρέ του (και) το Campeones Cup μετά την νίκη της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στην Κρουζ Αζούλ (2-0). Με τον Αργεντίνο σταρ να βάζει ξανά το λιθαράκι του για την κατάκτησή του.

Ο Αργεντινός σκόραρε και έδωσε ασίστ, συμμετέχοντας και στα δύο γκολ της ομάδας του, ενώ έφτασε παράλληλα τα 100 τέρματα με τη φανέλα της στο MLS.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν έκρυψε το τι πιστεύει για το ποιος αξίζει τη φετινή Χρυσή Μπάλα. Αφού ο συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι έκανε σαφες πως θεωρεί πως ο Μέσι πρέπει να προσθέσει ακόμη ένα ατομικό βραβείο στη συλλογή του, κατακτώντας την 9η Χρυσή Μπάλα τον επόμενο μήνα.

Μεταξύ άλλων ο άλλοτε σταρ της Γιουνάιτεντ ανέφερε: «Ο Μέσι θα έπρεπε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Ήταν πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε μια απίστευτη χρονιά πέρυσι. Επηρέασε το Μουντιάλ με τον τρόπο που το έκανε. Δεν υπάρχει κανείς στα 39 του χρόνια που να τα κάνει αυτά και σε αυτό το επίπεδο...».