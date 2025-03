Ο Ραφίνια έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις του απέναντι στην εθνική Αργεντινής: «Θα τους γ@μ#$w!»

Ο Ραφίνια άφησε τον Ρομάριο με το στόμα ανοιχτό απαντώντας με περίσσεια ειλικρίνεια στο αν θα σκοράρει απέναντι στη Βραζιλία, στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Ο Ραφίνια βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του θρύλου Ρομάριο, όπου μίλησε για όλους και για όλα στην εθνική Βραζιλίας, εκφράζοντας παράλληλα τις φιλοδοξίες του για το μέλλον. Η Σελεσάο θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αργεντινή (26/3) για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, σε ένα ματς που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον με αστέρες εκατέρωθεν να στοχεύουν μόνο στη νίκη.

Ο 28χρονος άσος της Μπαρτσελόνα, που είναι αυτή τη στιγμή φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, δήλωσε ότι είναι έτοιμος για αυτή την αναμέτρηση και δεν έκρυψε τις προθέσεις του απέναντι στην Αλμπισελέστε.

Ερωτηθείς για το αν θα βάλει γκολ, ο Ραφίνια απάντησε με αυτοπεποίθηση «Θα τους γ@μ#$w», με τον Ρομάριο να μένει έκπληκτος και να γελάει με την ειλικρίνεια του συνομιλητή του.

🚨 Romario: "We are going to play against Argentina, our biggest rival. Now, thank God, without Messi, will we beat them?



- Raphinha: "We will beat them, no doubt. On and off the pitch."



Romario: "Are you going to score a goal?"



- Raphinha: "Yes."



Romario: "F*ck them?"



-… pic.twitter.com/ZcjD5q2PDc