Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για το «αντίο» του στην Εθνική Αργεντινής και ανέβασε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο.

Το... φινάλε του Λιονέλ Μέσι από το ποδόσφαιρο Εθνικών ομάδων πλησιάζει, καθώς όλα δείχνουν ότι την 6η Οκτωβρίου απέναντι στο Μπενίν (φιλικό) και μπροστά στους οπαδούς στο Μονουμεντάλ, ο Pulga θα πει «αντίο» στην αγαπημένη του Αργεντινή.

Μετά από 207 συμμετοχές, στις οποίες έχει καταγράψει 125 γκολ, όντας ο all time top scorer στην ιστορία της Αλμπισελέστε και πρώτος -και- σε ασίστ με 68, ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο κατόρθωσε να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2022, ενώ οδήγησε την πατρίδα του και σε δυο ακόμη τελικούς, το 2014 και φέτος, πριν δυο μήνες.

Παράλληλα, πανηγύρισε ακόμη δυο Κόπα Αμέρικα και ένα Φιναλίσιμα, σκορπώντας ατελείωτη χαρά στους συμπατριώτες του, οι οποίοι ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν όπως το αξίζει. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος ο Μέσι ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, όπου απεικονίζεται ο ίδιος και η επετειακή φανέλα που θα βάλει, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «Ένας τελευταίος αγώνας, μια φανέλα για μια ζωή».