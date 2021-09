FIFA: Εξέδωσε ανακοίνωση για την ρατσιστική επίθεση των παικτών της Αγγλίας στην Ουγγαρία (vids)

Με ανακοίνωσή της η FIFA καταδίκασε τις ρατσιστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην «Αρένα Πούσκας» από τους Ούγγρους οπαδούς στον αγώνα με την Αγγλία.

Η νίκη των «Τριών Λιονταριών» με 4-0 επί της Ουγγαρίας, επισκιάστηκε από την ρατσιστική επίθεση, που δέχτηκαν οι παίκτες της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ από οπαδούς των Μαγυάρων.

Οι Ούγγροι οπαδοί αφού καθ' όλη τη διάρκεια έκαναν ήχους και κινήσεις μαϊμούς, έριξαν και... καταιγίδα από ποτήρια προς το μέρος του Ράις, με τους παίκτες της εθνικής Αγγλίας να ζητάνε από την FIFA την άμεση επέμβαση της. Από την πλευρά της η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ξεκίνησε ήδη έρευνα για την υπόθεση και σε ανακοίνωση που εξέδωσε γνωστοποίησε ότι οι τιμωρίες θα είναι βαριές.

«Πρώτα απ 'όλα, η FIFA κατακρίνει κάθε μορφή ρατσισμού και βίας και έχει μια σαφή στάση μηδενικής ανοχής για τέτοιες συμπεριφορές στο ποδόσφαιρο. Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα μόλις λάβουμε τις απαραίτητες αναφορές σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι Ουγγαρία-Αγγλία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκονταν περίπου 60.000 κόσμος, την ίδια ώρα που η Ουγγαρία είναι τιμωρημένη με 2+1 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, μετά τα ομοφοβικά πανό των οπαδών της, στα παιχνίδια που έδωσε στο Euro.

🚨 BREAKING 🚨



FIFA have released a statement regarding the racist abuse aimed at England players last night. pic.twitter.com/zAZIp8npn9