Ουγγαρία – Αγγλία: Η κάμερα έχει πιάσει οπαδούς να κάνουν κινήσεις μαϊμούς (vid)

Έντονες αποδοκιμασίες, αντικείμενα, ποτήρια, εχθρική ατμόσφαιρα αλλά και εμετικές κινήσεις μαϊμούς από τους οπαδούς της Ουγγαρίας στο ματς με την Αγγλία. Η κάμερα έχει πιάσει πρόσωπα από τις εξέδρες...

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πέρασε από τη Βουδαπέστη με επιβλητικό τρόπο χάρη στο 4-0 που διαμορφώθηκε από τα γκολ των Στέρλινγκ, Κέιν, Μαγκουάιρ και Ράις στο δεύτερο ημίχρονο όπου το σύνολο του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ κυριάρχησε.

Οι οπαδοί στην Puskas Arena γι' ακόμα μια φορά έδειξαν τον χειρότερο εαυτό τους και πέρα από την εχθρική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν αλλά και τα δεκάδες ποτήρια που πετούσαν συνεχώς προς τους Άγγλους διεθνείς, έκαναν ήχους και κινήσεις μαϊμούς. Φυσικά και αποδοκίμασαν έντονα τη στιγμή που τα «τρία λιοντάρια» γονάτισαν για να στείλουν μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Οι κάμερες έχουν πιάσει πρόσωπα από τις εξέδρες και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις των Αρχών και συνέπειες...

England players were racially abused during their 4-0 win over Hungary in Budapest having been booed when they took a knee prior to the World Cup Qualifier.



⚠ Warning: This footage contains a racist gesture.