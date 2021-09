«Έβραζε» και ο Γκρίλις με τους Ούγγρους: «Απαράδεκτη ατμόσφαιρα» (pic & vid)

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την συμπεριφορά των Ούγγρων οπαδών ήταν και ο Τζακ Γκρίλις.

Ναι μεν η Αγγλία πήρε τη νίκη με 4-0 επί της Ουγγαρίας, ωστόσο οι ρατσιστικές επιθέσεις των Ούγγρων οπαδών προς τους παίκτες των «τριών λιονταριών» βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα και συγκεκριμένα την ώρα που οι Άγγλοι πανηγύριζαν το δεύτερο γκολ, οι Ούγγροι οπαδοί έριξαν... καταιγίδα από ποτήρια προς το μέρος του Ράις. Δεν έμειναν όμως μόνο εκεί καθώς θύματα ρατσιστικών επιθέσεων από τους Ούγγρους έπεσαν τόσο ο Ραχίμ Στέρλινγκ, όσο και ο Τζούντι Μπέλιγχαμ.

Ο Χάρι Κέιν ζήτησε άμεση δράση από την UEFA προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι τους. Από την πλευρά του, ο Τζακ Γκρίλις «έβραζε» και δεν μπόρεσε να το κρύψει και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

«Μια απίθανη νίκη σε μια απαράδεκτη ατμόσφαιρα! Μπράβο… σκληρά παιδιά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Brilliant win in a unacceptable atmosphere 🤦🏻‍♂️ Well done though boys 💙🍺 pic.twitter.com/nUmYDB7J43