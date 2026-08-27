Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αχμέντ Τουμπά από την ομάδα, ο οποίος δόθηκε δανεικός στη Χάβρη.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε με ανακοίνωσή του πως ολοκληρώθηκε η παραχώρηση του Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του για τη φετινή σεζόν ως δανεικός στη γαλλική Χάβρη.

Ο 28χρονος Αλγερινός στόπερ έχει συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο επειδή δεν συμπεριλαμβανόταν πλέον στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ αναζητήθηκε άλλος σταθμός για να συνεχίσει την καριέρα του, έστω και προσωρινά.

Υπενθυμίζουμε πως για τον λόγο αυτό ο Τουμπά δεν ταξίδεψε με την αποστολή του «τριφυλλιού» στην Τσεχία, οπότε δεν διαφοροποιείται κάτι όσον αφορά τις λύσεις που έχει στα χέρια του ο Δανός τεχνικός για το αποψινό κρίσιμο παιχνίδι.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού