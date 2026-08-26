Ο Αχμέντ Τουμπά δεν βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα-τελικό με τη Χράντετς, αφού βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποχώρησή του για τη Χάβρη.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κρίσιμο δεύτερο αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, όπου θα κριθεί ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League και η αποστολή του Τζέικομπ Νίστρουπ έκρυβε μία έκπληξη, αφού απουσίαζε το όνομα του Αχμέντ Τουμπά.

Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός δεν βρίσκεται στη διάθεσή του Δανού τεχνικού, αφού θα αποχωρήσει από τους «πράσινους», με τη διαδικασία αυτή να είναι αρκετά προχωρημένη, όντας πια στο τελικό της στάδιο, με τον παίκτη να είναι πολύ κοντά να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάβρη ως δανεικός.

Εκείνος είχε χάσει την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ, είχε κατρακυλήσει στην ιεραρχία των στόπερ του «τριφυλλιού» κι έτσι κρίθηκε καλύτερο να συνεχίσουν σε χωριστούς δρόμους.

Από κει και πέρα, ο Καλάμπρια βρέθηκε κανονικά στην αποστολή ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Ίνγκασον, Παντελίδης και Τσάπρας, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν και ο Τσέριν, που βρίσκεται κι εκείνος σε διαδικασία μεταγραφής στην Αλ Ουάχντα.

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού